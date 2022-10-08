S&P 500: свиньям не светило

Ралли на медвежьих рынках дают заработать и быкам, и медведям, но при случае не щадят никого. На этой неделе почти так и вышло. Разве что пострадали больше всех не столь известные публике свиньи. Но это дело обычное – нетерпеливые и жадные, они быстро загораются новыми идеями, чем очень помогают остальным биржевым животным.

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После трех подряд недель падения, завершившегося в прошлую пятницу новым минимумом с ноября 2020 года, на американском фондовом рынке стартовало «медвежье ралли». Оно выглядело мощно уже в понедельник, а на максимуме вторника индекс S&P 500 отделяло от закрытия пятницы 6,17%. Вечером осталось 5,7%, но и это – его лучший двухдневный рост с марта 2020 года.

Именно в том месяце было пройдено «дно» самого короткого медвежьего рынка в истории. И стало распространяться мнение, что его прошли и на этот раз. Поначалу рост шел на закрытии «шортов» медведями, но теперь пришло время свиней.

Поводом для отскока в понедельник были данные о том, что производственная активность в США росла самыми низкими темпами за 2,5 года.

Во вторник сокращение числа вакансий оказалось максимальным тоже за 2,5 года. И как это обычно бывает в последнее время, когда акции растут, пошли слухи, что «голубиный» разворот политики Федрезерва приблизился.

Конечно, исторически индекс обычно проходил «дно» на фоне реально идущего смягчения денежно-кредитной политики ФРС, а не на разговорах об этом. Да и «ястребиной» риторике Федрезерва все это прямо противоречило. Но «медвежье ралли» не следствие слухов, а их причина: людям просто нужны объяснения.

К тому же идею, казалось, подтверждало поведение Банка Англии: на фоне рисков для финансовой стабильности он начал скупку гособлигаций. Во вторник аргументом стало повышение ставки Резервным банком Австралии лишь на 25 б.п. Вот и ФРС так может, мечтали свиньи.

Некоторые аналитики в эти дни охотно вспоминали, что примерно так же – мощным ростом акций, идущим широким фронтом – и заканчиваются медвежьи рынки. Да только весь взлет S&P 500 в понедельник составил 2,59%, что довольно невыразительно в сравнении с началом бычьих рынков прошлого. В том же марте 2020-го было 9,4% за день.

Это не говоря о том, что за время правления медведей таких взлетов могут быть десятки, а быки возвращают власть лишь однажды. Даже в этом году S&P 500 уже четыре раза поднимался на 6% и более, но затем разворачивался и достигал новых минимумов. И пока сценарий получается таким же, хотя нижней точки года индекс еще и не достиг.

Некоторые животные равнее других

Уже в среду фантазии столкнулись с реальностью. Индекс занятости в сфере услуг ISM подскочил до 53,0 с 50,2, а число рабочих мест в сентябре, по данным ADP, выросло на 208 тыс. против 185 тыс. в августе. И параллельно спикеры ФРС не уставали ежедневно делать «ястребиные» заявления. И акции пошли вниз.

Добила быков и свиней пятница, когда оказалось, что уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,5%. В логике ФРС, борющейся с инфляцией, а по сути с экономической активностью, тут впору говорить не о развороте, а об ускоренном ужесточении – и началась распродажа рисковых активов не только в США, но и по всему миру.

Инвесторы ощущают какую-то искусственность и несогласованность в американской статистике. Вывод они из этого делают простой: занятость и инфляция так и не дадут ФРС сигналов к замедлению ужесточения до начала серьезной рецессии. Другой вариант – ставку будут поднимать, пока на рынках что-нибудь не сломается: не случится масштабный крах, громко не рухнет новый Lehman Brothers и т.д.

И вчера индексы резко снизились. S&P 500 потерял 2,8%, Dow Jones Industrial Average – 2,11%, а Nasdaq Composite – 3,8%. Растеряна большая часть роста этой недели, и все же по ее итогам индексы остались в небольшом плюсе – на 1,5%, 2% и 0,7% соответственно.

У наступающей торговой пятидневки, однако, есть шансы переписать минимумы года. В четверг выйдут ключевые данные не только недели, но и месяца – индекс потребительских цен. Трудно ожидать, что до их публикации сможет всерьез разогнаться новое «медвежье ралли», да и после нее – только если инфляция окажется неожиданно низкой.

Пока аналитики полагают, что та упадет с 8,3% до 8,1%. Это по-прежнему слишком много для того, чтобы ФРС хотя бы замедлила подъем ставки. А ведь статистика инфляции в США еще и очень хорошо умеет радовать медведей – в этом году она превзошла ожидания в 6 случаях из 8.

