Специалисты ЦБ назвали суеверия, вредящие благосостоянию

Знание, какой рукой можно передавать купюры, а также прочие приметы и амулеты на привлечение богатства могут внести разнообразие в повседневность, однако они не будут работать без финансовой самодисциплины, уверены специалисты образовательного проекта Банка России «Финансовая культура». В своем Telegram-канале они перечислили традиционные российские суеверия, которые только мешают накоплению богатства.

Статья по теме: ЦБ выпустил общедоступный учебник по финансовой грамотности

«Суеверия мешают вашим финансам, когда вы полагаетесь на удачу, внешние силы и "как-то само решится", а не на знания и подсчеты. Финансовое планирование – самая лучшая магия», — говорится в их первом совете.

Лучше всяких примет, по мнению экспертов ЦБ, действует и страхование рисков. Лучше немного заплатить, чтобы избежать огромных трат в случае неблагоприятных событий, считают они. Этот способ защитить ценности и получить уверенность в завтрашнем дне финансисты предлагают воспринимать, «как защитное заклинание».

Кроме того, по их мнению, неверно отказываться от заключения брачного контракта, аргументируя это плохой приметой.

«Бумага, даже с печатями и подписями, не управляет вашими отношениями. Какими они будут – зависит от вас, а не от нее. Зато ваши интересы будут защищены при любых обстоятельствах. Можно считать амулетом, охраняющим от потери денег», — советуют специалисты.

