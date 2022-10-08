Трансформаторы ТМГ12 – шаг к повышению энергоэффективности

Силовые трансформаторы ТМГ12 были разработаны в соответствии с требованиями стандарта EN 50464-1, действующего на территории Европейского Союза. За счет изменения части элементов конструкции удалось сократить потери при работе оборудования в режиме холостого хода, что привело к падению затрат при эксплуатации. Корпус герметичного типа является частью системы масляного охлаждения и способен обратимо деформироваться для компенсации температурного расширения жидкости.

Оборудование рассчитано на установку на бетонных площадках под легкими навесами или открытым небом. Вводы высокого и низкого напряжения расположены на верхней части корпуса. В стандартное оснащение входит предохранительный клапан, стравливающий избыток перегретого масла из корпуса. На крышке корпуса имеется поплавковый индикатор, указывающий уровень жидкости в системе охлаждения.

Трансформаторы серии ТМГ12 выпускаются в разных модификациях и имеют мощность от 16 до 2500 кВ*А. В корпусах имеется пробка для взятия проб или слива масла при регламентном обслуживании. Герметичный корпус снижает скорость окисления или насыщения жидкости парами воды (за счет предотвращения контакта с атмосферным воздухом). Оборудование практически не требует затрат на проведение профилактических или текущих ремонтов.

Пример расшифровки трансформатора модели ТМГ12-1600-У1:

ТМГ – трансформатор с герметичным корпусом, заполненным маслом для охлаждения;

12 – вариант исполнения (энергоэффективный);

1600 – мощность нагрузки в цепи низкого напряжения в кВ*А;

У1 – модификация по климатической зоне (например, существуют версии УХЛ1 для работы при низких температурах воздуха).

Напряжение на выходе всех ТМГ12 составляет 0,4 кВ, оборудование может подсоединяться к магистралям напряжением 10 или 6 кВ (в конструкции предусмотрен переключатель). Потери при холостой работе составляют от 210 до 1700 Вт в зависимости от мощности трансформатора. Возможна поставка оборудования на транспортировочных роликах, упрощающих разгрузку и установку прибора на бетонном основании (полная масса варьируется в пределах от 510 до 3820 кг).

Купить высоковольтные трансформаторы линейки ТМГ12 отечественных производителей можно через официальных дилеров, например компанию АГВ-Энерго. Наличие статуса официального представителя позволяет оперативно поставить заказанное оборудование. Компания предлагает клиентам доставку трансформаторов силами транспортной компании, а также монтаж и ввод электротехнических установок в эксплуатацию. Наличие собственных монтажных бригад сокращает сроки установки и подготовки силовых трансформаторов ТМГ12 к дальнейшей работе.