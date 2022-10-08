В Китае ответили на предложенное Маском решение тайваньского вопроса

Китайские власти намерены обеспечить мирное воссоединение материковой части КНР с островом Тайвань и будут проводить последовательную политику «одна страна — две системы», решительно препятствуя попыткам сепаратистов и внешних сил помешать этому процессу. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала предложение американского предпринимателя Илона Маска сделать из Тайваня особый административный район КНР, сообщает ТАСС.

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«Проблема Тайваня относится к внутриполитическим вопросам нашей страны. Мы продолжим твердо придерживаться основополагающей политики мирного объединения в соответствии с принципом "одна страна — две системы», — заявила на брифинге Мао Нин.

Она также подчеркнула, что Пекин занимает по тайваньскому вопросу «четкую и неизменную позицию» и «приложит максимальные усилия для мирного объединения с Тайванем».

«Китай намерен действовать решительно, чтобы положить конец действиям сепаратистов, стремящихся добиться независимости острова. Мы будем твердо сдерживать попытки вмешательства внешних сил, решительно защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», — резюмировала Мао Нин.

Накануне Илон Маск в интервью британской газете Financial Times предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. Он считает, что конфликт из-за острова неизбежен, но очень дорого обойдется миру.

