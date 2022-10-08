В России начнут выпускать лекарство от старения

Российские ученые разработали и завершили первую фазу клинических испытаний препарата от старения «Пластомитин», который увеличивает продолжительность и качество жизни. Завершение полного цикла испытаний и выход на рынок нового лекарства ожидается в течение десяти лет, сообщил ТАСС замдекана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Дмитрий Виленский.

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«Я бы рассчитывал, что в ближайшее десятилетие препарат будет доступен, сейчас будет сложнее и с точки зрения и разработки, и получения реактивов и всего прочего», — рассказал Виленский.

По его словам, в ходе доклинических испытаний было доказано, что препарат «Пластомитин» продлевает жизнь животным, в частности мышам, дрозофилам, рыбам, собакам и кроликам. Результаты зависели от дозировок и условий содержания. В частности, у мышей, которые получали препарат с водой пожизненно, показатели маркеров старения были значительно лучше, чем у мышей из контрольной группы. Виленский также добавил, что препарат показал свою безопасность.

На лекции в ходе форума инноваторов IN’HUB, который сейчас проходит в Новосибирске, Виленский озвучил одну из гипотез причин старения, которая заключается в том, что этот процесс заложен эволюционно, и в определенный момент жизни организм человека начинает синтезировать опасные вещества, отравляя сам себя. Так, по его словам, одно из очень вредных веществ, которое начинает вырабатываться внутри организма, — свободные радикалы. Причем, этого яда тем больше, чем старше человек, и он запускает целый каскад реакций — снижаются количество клеток и качество мышечной ткани, начинается атрофия тканей, некрозы, повреждения и воспаления.

Виленский уточнил, что над препаратом от старения работают ученые проекта «Ионы Скулачева» при МГУ им. Ломоносова под руководством академика Владимира Скулачева. Они разработали вещество SkQ1 — мощный антиоксидант, который способен проникать внутрь митохондрии и бороться со свободными формами кислорода непосредственно в месте их производства. Вещество связывает свободные радикалы и нейтрализует их, и в отличие от банальных антиоксидантов, он многоразового использования, подчеркнул Виленский.

По его словам, на основе SkQ1 уже разработаны и продаются глазные капли «Визомитин», которые тоже борются со старением, мазь для заживления ран «Экзомитин» и косметические средства «MitoVitan».

Академик Скулачев является с 2002 года деканом основанного им факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, автором более 700 научных работ и самым цитируемым биологом, работающим в России. 87-летний академик уже несколько десятилетий занимается разработкой концепции старения организма как биологической программы и поиском способов ее торможения. В 2003 году он инициировал и возглавил на базе МГУ междисциплинарный биомедицинский проект «Практическое применение ионов Скулачева», который объединяет около 300 российских и зарубежных ученых.