Эксперт: капремонт автомобильной части Крымского моста продлится 1–2 месяца

Мнение о сроках и порядке восстановления конструкций Крымского моста, поврежденного в результате теракта утром 8 октября, высказал «Эксперту» Анатолий Оленев, директор по развитию тольяттинской строительной компании компании Systems Technologies Construction (ООО «СТС»).

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Из фото- и видеоматериалов видно, что разрушенные пролеты восстановлению не подлежат, полагает эксперт. Потребуется их демонтаж и установка новых, это касается как минимум двух пролетов на автомобильном мосту. Но в ходе обследования могут выявиться критические деформации и соседних пролетах, не исключают в Systems Technologies Construction. Компания специализируется на производстве мостовых конструкций.

При этом в компании считают, что уже сейчас возможно применение временного решения для полноценного возобновления движения автотранспорта, весь вопрос в его целесообразности при наличии работающей паромной переправы. «В случае капитального ремонта мы также можем рассчитывать на быструю организацию движения по уже восстановленному автомобильному мосту, если взрывом не были затронуты остальные пролеты», — говорит Анатолий Оленев.

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Пролеты моста, полагает он, воссоздать будет несложно: они производились на крупнейших заводах (Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко и «Воронежстальмост»), и на этих предприятиях хранятся комплекты чертежей. Для восстановления потребуется около 1 тыс. т металла марок 10ХСНД и 15ХСНД-2, найти металл тоже не составит труда. Балочные конструкции пролетного строения автодорожного моста могут быть доставлены в течение недели-двух, за это время будут ликвидированы последствия обрушения и проведены необходимые изыскания на скрытые повреждения».

В то же время эксперт предупреждает, что в ремонтные работы может вмешаться погодный фактор: сезон штормов их затруднит. При первоначальном строительстве техника передвигалась по технологическому мосту, сейчас же, возможно, придется производить монтаж кранами с судов либо использовать не затронутое взрывом встречное направление движения как для проведения работ, так и для движения автотранспорта. Монтаж с флота может быть затруднен в связи с приближением штормовых ветров и, соответственно, волн. «Реализация при помощи искусственных островов, коффердама (ограждение, построенное внутри водоема для откачки с закрытой территории, перекачка создает сухую рабочую среду), площадки на свайном основании — это как раз то, между чем придется выбирать при проведении работ, если не использовать сохранившуюся часть пролетного строения встречного направления», — отмечает Анатолий Оленев.

Санкции, как уверены в Systems Technologies Construction, не скажутся на сроках восстановления, так как металл наш, техника в наличии. Сейчас в РФ строится более 200 мостов.

Как сообщал "Эксперт", в 6:07 мск 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. В результате ЧП были частично обрушены два автомобильных пролета переправы.

Днем глава Крыма Сергей Аксенов заявил о запуске движения легковых автомобилей и автобусов по непострадавшей части Крымского моста. Все они проходят полную процедуру осмотра, сообщил он в своем Telegram-канале. Водителей грузовых фур власти Крыма просят планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу.