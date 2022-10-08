Зачем нужен аудит системы охраны труда?

Например, согласно действующему законодательству работники информируются о результатах СОУТ на своих рабочих местах. Добиться этого можно несколькими путями: ознакомить работников с картой СОУТ, указать условия труда в трудовом договоре, создать лист ознакомления с результатами СОУТ. Если по этим данным изменяются условия труда, об этом следует сообщить в отдел кадров.

Какие плюсы дает аудит по ОТ:

Выявляет устаревшие или излишние меры, предпринимаемые работодателем для обеспечения безопасности жизни и здоровья сотрудников.

Законодательство в сфере охраны труда постоянно изменяется. В сентябре 2022 года изменилась целая глава трудового кодекса. И если на изменения в трудовом кодексе трудно не обратить внимание, то пропустить какой-нибудь приказ или письмо очень просто.

В компаниях, занимающихся аудитом, как правило, есть отдельные люди и отделы, занимающиеся изучением новых нормативно правовых актов и их толкованием.

Поэтому ежегодный аудит системы управления охраны труда поможет выявить устаревшие нормы и правила, исполнение которых стало необязательно. Например, изменившиеся правила выдачи СИЗ позволят сократить затраты на покупку спецодежды. А пересмотр списка лиц, обязанных проходить медицинское освидетельствование, позволит сэкономить на ежегодном медосмотре. Выявление подобных фактов поможет экономить сумму, превышающую стоимость самого аудита.

Найти решение, казалось бы, нерешаемых проблем.

Благодаря опыту работы с другими организациями аудитор может предложить решение насущной проблемы, над которой специалист по ОТ бьется уже несколько лет.

Например, одной фирме не удавалось организовать обучение по охране труда. Вызвано это было тем, что большинство работников постоянно находилось в командировках. Таким образом собрать всех сотрудников в один день хотя бы для проверки знаний никак не получалось. Если вызывать каждого сотрудника для обучения, то это займет слишком много времени.

После проведения аудита обучение по охране труда было организовано посредством дистанционных технологий. На сайте работодателя собрали методическую базу для самостоятельного обучения, а работники проходили проверку знаний с помощью онлайн-тестирования.

Сформировать план работы и развития СУОТ на будущее.

В небольших компаниях обязанности по организации СУОТ часто остаются на плечах директора (руководителя). Объем работы в таких компаниях небольшой, и держать штатного специалиста по ОТ экономически неоправданно.

Не имея опыта, руководители сталкиваются с банальным отсутствием плана действий. Изучение законодательства и составление документации по охране труда может занять не один месяц.

Благодаря аудиту можно получить рекомендации по улучшению СУОТ и конкретный план действий по развитию системы охраны труда. Как правило, аудиторы могут предоставить образцы всех необходимых документов для составления собственного пакета документации по ОТ.

Выявить некомпетентность действующих сотрудников.

Иногда обязанности специалиста по ОТ достаются людям по совместительству. Для данной работы нужно обладать специфическим характером, а человек назначенный по совместительству может быть прекрасным специалистом в своей области, но абсолютно не годиться для организации работы по охране труда.

Таким образом, аудит можно использовать для проверки компетенции действующего специалиста по охране труда. Аудит системы охраны труда даст возможность оценить слабые и сильные стороны сотрудника и поможет принять решение о продолжении сотрудничества с ним.

Выступить в качестве репетиции предстоящей проверки ГИТ.

После ухода из инспекции некоторые инспектора ГИТ устраиваются работать в аудиторские фирмы, поэтому с легкостью могут исполнить роль инспектора при проведении аудита.

Такая проверка поможет унять волнение и подготовиться к приему настоящего инспектора. Понять, на что инспектор может обратить внимание, и даже понаблюдать за поведением рабочих во время проверки.

Иногда благодаря аудиту удается даже выявить проблемных работников, которых на время проверки можно отправить в командировку или дать выходной.