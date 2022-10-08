Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосистемы Украины

Вооруженные силы Украины повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Из-за обстрелов станция в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов, добавил он.

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«Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», — сообщил Рогов.

Он уточнил, что речь идет о линии электропередачи Днепровская, мощностью 750кВ. По его словам, Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС.

«Запорожская АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов», — добавил Рогов.

