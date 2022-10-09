Акция недели: инвесторы покупают то, где покупают

Эта неделя была непростой для российского рынка – Индекс МосБиржи по ее итогам потерял 0,6%. Но больше трети бумаг в его составе смогли завершить ее в плюс. Лидером же среди них были глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group, выросшие по сравнению с закрытием предыдущей недели на 12,9%.

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ГДР компании, управляющей сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» «Карусель» и «Чижик», продолжали восстановление от локального минимума 26 сентября. От него они к закрытию пятницы прибавили уже 32,4%.

От «дна» 7 июня их рост еще внушительней – 82,3%. И это при том что Индекс МосБиржи за тот же период потерял 13,2%.

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Однако и теперь капитализация X5 Retail Group в 2,3 раза ниже, чем на пике в октябре 2020 года. Между тем все это время ее бизнес быстро рос, а в этом году, в связи с уходом с российского рынка многих иностранных ритейлеров, перед компанией открылись новые перспективы.

И совсем не обратить на это внимание отечественные инвесторы просто не могли. По схожим причинам относительно неплохо себя чувствуют в этом году и акции других ритейлеров – как традиционных, так и расширяющих свой бизнес в интернете.

Так, на этой же неделе выросли на 6,1% расписки Ozon Holdings (от сентябрьского минимума они прибавили 18,2%). Также по итогам пяти торговых дней подорожали бумаги «Детского мира» (5,1%), О’КЕЙ (8,5%), Fix Price (6,1%), «Ленты» (4,8%) и «М. Видео» (2%).

Планы расширения бизнеса у X5 Retail Group выглядят весьма предметно. В следующем году она планирует открыть не менее 2000 магазинов, то есть их число вырастет более чем на 10%. В этом году тоже постоянно открываются новые, как по одному, так и – после приобретения других сетей – группами.

Летом, например, супермаркеты Prisma в Санкт-Петербурге стали «Перекрёстками». А в августе было объявлено о стратегическом партнёрстве с группами компаний «Красный Яр» и «Слата» – это одни из ведущих ритейлеров Восточной Сибири. К концу года сеть «Чижик» планируется довести до 500 магазинов.

И все это, что немаловажно, транслируется в рост финансовых показателей. Чистая прибыль X5 Group по итогам II квартала выросла на 57,7% до 25,4 млрд руб.

При этом оценки X5 Retail Group очень заметно снизились за последние годы благодаря росту прибыли и продаж с одной стороны и снижению котировок с другой. Ее текущий P/E составляет 7,3, а P/S – 0,15. Даже на российском рынке такие цифры для быстрорастущего бизнеса трудно назвать завышенными. Есть, впрочем, и тучи на горизонте.

«Сохраняется высокая неопределенность процесса редомициляции, - отмечал на этой неделе эксперт БКС Экспресс Зельцер Михаил. – Информации о переезде из голландской юрисдикции не поступало, а значит, и вопрос с дивидендами пока закрыт. О невозможности выплат в условиях санкций заявила и сама компания. Пожалуй, это основной фактор тревог, который при локальном позитиве в бумаге сохраняет акции на 56% ниже двухлетних максимумов».

