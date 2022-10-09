«ЧВК Вагнера» освободили поселок Зайцево и полностью выбили из него ВСУ

Отряды «ЧВК Вагнера» вытеснили ВСУ из поселка Зайцево в Донецкой Народной Республике. О победе российских бойцов написал военный эксперт Борис Рожин в личном Telegram—канале.

Ранее СМИ и каналы в социальных сетях распространяли информацию о взятии Зайцево, однако публикации оказались фейками. Военные корреспонденты ФАН посетили участок фронта и убедились, что ожесточенные бои за населенный пункт еще шли. На тот момент «музыкантам» удалось оставить противника без возможности корректировать огонь артиллерии.

Рожин сообщил, что российские бойцы завершили зачистку Зайцево. Победа позволит штурмовикам отечественной ЧВК развивать наступление на Бахмут.

Город служит транспортным узлом для ВСУ. В связи с этим украинское командование сосредоточило под Бахмутом наиболее боеспособные соединения.

Отряды «ЧВК Вагнера» освободили немало населенных пунктов в ходе СВО. Российские бойцы выбили украинских националистов из Отрадовки, Николаевки, Попасной и Клинового.