Лондон предупредили о потрясении всего «металлургического мира» в случае санкций против РФ

Лондонская биржа металлов (LME) начала официальное трехнедельное обсуждение возможного введения запрета на российский металл. Санкции против горнорудной промышленности РФ могут стать «сейсмическим» потрясением для всей мировой металлургической индустрии, считает обозреватель Bloomberg Джек Фарчи. Только на фоне этой новости цены на алюминий выросли на 10%.

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«На практике запрет означал бы, что металл из России, на которую приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди, больше не может поставляться ни на какие склады по всему миру в сети LME, которые хранят металл, используемый для поставки по фьючерсным контрактам, когда срок их действия истекает», — говорится в статье.

Введение санкций устранит потенциальный избыток запасов, пишет Bloomberg. Когда на прошлой неделе только появилась информация о готовящемся обсуждении, цены на алюминий тут же подскочили на 8,5% и показали самый большой внутридневной рост за всю историю, поскольку трейдеры, ожидавшие притока российского металла, поспешили отменить свои короткие ставки. По состоянию на 7 октября, цены выросли примерно на 10% по сравнению с 19-месячным минимумом прошлой недели.

Автор статьи подчеркивает, что одобрение санкций создаст головную боль не только для «Русала» и «Норникеля», но и для их крупнейших клиентов, швейцарской Glencore Plc, например, у которой есть многолетний контракт на покупку товарного алюминия у «Русала».

