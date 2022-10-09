Минобороны сообщило о беспрецедентных успехах по основным направлениям СВО

За прошедшие сутки российские войска успешно отразили атаки ВСУ на Запорожском, Купянском, Луганском и Андреевском направлениях, уничтожив несколько сотен украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, были ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы противника в ЛНР, взорваны пункты дислокации «Иностранного легиона» на острове Хортица и бригады спецназначения «Барс» МВД Украины в Запорожье.

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«Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе города Запорожье», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Купянском направлении российские войска отразили попытки наступления двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, уничтожив более 50-ти украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин. В районе Загоруйковки Харьковской области ВС РФ ликвидировали около 60 украинских военнослужащих из числа резервистов. В ЛНР были обнаружены и уничтожены артиллерийским огнем четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. На Луганском направлении были отбиты атаки противника и убиты более 120 украинских военнослужащих. Попытки наступления на позиции российских войск были успешно отражены и на Запорожском направлении. Потери противника там составили около 100 человек. На Николаево-Криворожском направлении безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ превысили 30% списочной численности. В Херсонской области российская артиллерия сорвала попытку сосредоточения войск противника. Кроме того, было нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск в Херсонской области. Потери ВСУ на данном направлении составили более 80-ти военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины и семь БМП, уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб» и две американских гаубицы М777.

На Андреевском направлении российские войска отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ, уничтожив до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 человек, а также три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей. Высокоточным ударом ВКС РФ в Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более 200 ракет к американским РСЗО «HIMARS» и «Ураганам».

Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки российские военные поразили пункты управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 163-х районах. Были уничтожены четыре склада боеприпасов, две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37). Российские истребители сбили украинский самолет Су-24 и ударный вертолет Ми-24, средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2», сбили четыре снаряда американской РСЗО «HIMARS» и пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны.

