Минтранс анонсировал запуск электричек по Крымскому мосту

Железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется по графику. К вечеру воскресенья будет восстановлено и движение пригородных поездов, сообщается в Telegram-канале Минтранса.

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«В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику. В 19.00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, первый паром «Керченский 2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крыма в ночь на воскресенье в 1:52 мск. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. На обратном пути он перевез 13 автомобилей и 14 пассажиров, и в 05:05 был уже в Крыму. В 5:50 паром вышел в третий рейс, взяв на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров. Паромная переправа работает стабильно, подчеркнули в Минтрансе.

