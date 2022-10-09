Москвичам пообещали необычно долгое «бабье лето»

Всю предстоящую неделю в Центральной России прогнозируются довольно комфортные погодные условия, не характерные для середины октября, когда, как правило, происходит очередная смена подсезонов – от золотой осени к осени глубокой, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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«После кратковременных дождей, которые пройдут в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, с наступлением первого дня недели атмосфера стабилизируется. Связано это с выходом антициклона с запада, который удержит свои позиции до субботы включительно, благодаря чему жители региона будут довольствоваться классической золотой осенью», — пообещал синоптик.

Осадки, по его словам, всю неделю будут маловероятны, а ветер — слабым. По утрам возможны очаговые туманы при минимальной температуре 0…+5, на почве местами возможны заморозки, но днем воздух будет прогреваться до +8…+13. И только лишь в следующее воскресенье, с приближением атлантического циклона, начнутся дожди.

«Но и это пока не станет прологом погружения в глубокую осень, которая обычно бывает в период с 15 по 28 октября», — отметил Тишковец.

Он также сообщил, что несмотря на народную примету, по которой золотая осень завершается 14 октября на праздник Покрова, первый снег в Москве не выпадет. По климату в столице такое событие происходит вообще нечасто, лишь раз в 10 лет, а значит, автомобилисты пока могут не беспокоиться о смене летних шин на зимние, добавил Тишковец.

