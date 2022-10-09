Паром «Лаврентий» вывез первые большегрузы из Крыма

Паром «Лаврентий» с 16 грузовыми автомобилями на борту прибыл из Крыма в порт «Кавказ», завершив первый рейс через Керченский пролив, передает ТАСС. Паром вмещает до 20 фур и более 130 пассажиров, ранее он использовался для организации переправы между Ейском и Мариуполем.

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«В связи с произошедшим на Крымском мосту инцидентом "Оборонлогистика" приняла решение временно снять с линии порт "Ейск" — порт "Мариуполь" паром "Лаврентий" и передислоцировать его на линию порт "Крым" — порт "Кавказ". Этот маршрут известен членам экипажа парома. Ранее суда "Оборонлогистики" обеспечивали доставку пассажиров и грузов из порта "Кавказ" в Керчь и обратно», — сообщили ТАСС в Оборонлогистике.

Ранее глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем Telegram-канале сообщил, что на борту парома «Лаврентий» в первый рейс отправятся 16 грузовиков, автобусы пока проходят проверку, позже переправят и их. Он также уточнил, что от паромной переправы в порт «Кавказ» в постоянном режиме курсирует паром «Керченский-2», который перевозит газели и малотоннажные автомобили. Готовятся к запуску большой паром «Мрия» и малый паром «Ейск». По его данным, со стороны Керчи фиксируется очередь из 250 большегрузов, которые ожидают паромной переправы. Для водителей организован подвоз воды и горячего питания.

«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт "Кавказ". Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт "Крым" – порт "Кавказ". Напоминаю, что паромная переправа будет работать бесплатно», — сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

