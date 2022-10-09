Путин назвал ЧП на Крымском мосту терактом

Событие, которое произошло в субботу рано утром на Крымском мосту, было терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры, и за ним стоят спецслужбы Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

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«Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Докладывая президенту о предварительных результатах расследования, Бастрыкин сообщил, что уже сделаны определенные «обоснованные выводы». Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 «Терроризм», и это, по его словам, подтверждают данные первоначального этапа расследования. Следователи допросили многих свидетелей и очевидцев, проведены взрывотехническая, генетическая, криминалистическая экспертизы. Он также рассказал, что установлен маршрут движения подорванного грузовика, – это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край, установлены и перевозчики – лица, которые участвовали в организации его движения. Кроме того, «удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации».

«Мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод – это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму», — заявил Бастрыкин.

Согласившись с доводами главы СК РФ, Путин подчеркнул, что сомнений нет — «авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины». Бастрыкин добавил, что не только спецслужбы Украины, но и «граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта».

Как писал «Эксперт» ранее, в 6:07 мск 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. В результате ЧП были частично обрушены два автомобильных пролета переправы.

