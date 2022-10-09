Путин заявил о готовности поставлять продовольствие в беднейшие страны

Президент РФ Владимир Путин назвал агропромышленный комплекс страны одним из ключевых секторов российской экономики, который демонстрирует «убедительные, достойные результаты». Россия полностью обеспечивает внутренний рынок и готова вносить вклад в решение глобальных продовольственных проблем, заявил он в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который традиционно отмечается во второе воскресенье октября.

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«Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и, более того, наращиваем экспортные возможности, готовы – подчеркну это особо – вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что в этом году ожидается небывалый урожай зерновых – около 150 млн тонн, в том числе порядка 100 млн тонн пшеницы. Высокие показатели наблюдаются по сбору сахарной свеклы, сои, подсолнечника, растут, по его словам, и объемы производства животноводческой продукции.

Президент РФ обозначил перед агропромышленным комплексом страны новые задачи, которые необходимо решить в условиях «беспрецедентного санкционного давления». Это повышение уровня технологического суверенитета, наращивание возможностей в селекции, генетике, семеноводстве, переход на современное отечественное оборудование и технику, а также создание условий для дальнейшего притока инвестиций. Кроме того, по его словам, один из ключевых приоритетов – повышение качества жизни на селе.