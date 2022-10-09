Путин заявил о готовности поставлять продовольствие в беднейшие страны

Президент РФ Владимир Путин назвал агропромышленный комплекс страны одним из ключевых секторов российской экономики, который демонстрирует «убедительные, достойные результаты». Россия полностью обеспечивает внутренний рынок и готова вносить вклад в решение глобальных продовольственных проблем, заявил он в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который традиционно отмечается во второе воскресенье октября.
«Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и, более того, наращиваем экспортные возможности, готовы – подчеркну это особо – вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что в этом году ожидается небывалый урожай зерновых – около 150 млн тонн, в том числе порядка 100 млн тонн пшеницы. Высокие показатели наблюдаются по сбору сахарной свеклы, сои, подсолнечника, растут, по его словам, и объемы производства животноводческой продукции.
Президент РФ обозначил перед агропромышленным комплексом страны новые задачи, которые необходимо решить в условиях «беспрецедентного санкционного давления». Это повышение уровня технологического суверенитета, наращивание возможностей в селекции, генетике, семеноводстве, переход на современное отечественное оборудование и технику, а также создание условий для дальнейшего притока инвестиций. Кроме того, по его словам, один из ключевых приоритетов – повышение качества жизни на селе.