Роскосмос представил коллекцию брендовой одежды

Проект «Береги Камчатку» в партнерстве с Роскосмосом подготовили коллекцию одежды и аксессуаров. Увидеть образцы одежды с официальным логотипом Роскосмоса и космической символикой можно в ГУМе на выставке «Камчатка — твое невероятное приключение», которая будет работать весь октябрь, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

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«Сотрудничество с Роскосмосом позволило проекту достичь космических масштабов и "Береги Камчатку" превратился в "Береги космос". При этом по-прежнему 5% с каждой проданной вещи перечисляются на природоохранные проекты и добрые дела», — говорится в презентационном видеоролике.

Создатели бренда сообщили, что на выставке представлена только пятая часть всего ассортимента, к Новому году они пообещали порадовать россиян новыми толстовками, майками, шапками и прочими удобными в повседевной жизни вещами.

