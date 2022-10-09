Ученые разработали технологию изготовления бетона в условиях Крайнего Севера

Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) нашли применение промышленным отходам с нефтегазовых месторождений. Они разработали технологию, при которой вместо кварцевого песка в смесь добавляется буровой шлам. Это не только решает проблему утилизации шлама, но и повышает прочность бетона, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГАСУ.

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«Завозить материалы, особенно на месторождения Крайнего Севера, очень дорого. Найти песок нужного качества для производства высокопрочного бетона очень сложно. Для освоения месторождений нужно возводить производственные и жилые строения из доступных стройматериалов. Была поставлена задача не просто утилизовать буровой шлам, но и заменить им природные материалы, например кварцевый песок», — рассказал доцент кафедры строительных материалов и технологий строительного факультета ТГАСУ Алексея Стешенко.

Сотрудники и магистранты этой кафедры подобрали оптимальную дозировку шлама, разработали технологию его подготовки и доведения до нужной кондиции. Стешенко также уточнил, что технологию отрабатывали на буровом шламе Казанского нефтяного месторождения Парабельского района Томской области. В ходе исследований ученые выяснили, что замена половины кварцевого песка на буровой шлам в смеси увеличивает прочность бетона на сжатие на 10%.

