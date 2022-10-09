В МИД РФ назвали еще один правовой статус новых регионов России

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области после вступления в состав России стали частью Союзного государства России и Белоруссии. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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«Крым является неотъемлемой частью не только России, но и Союзного государства России и Белоруссии. В договоре 1999 года о его создании сказано, что "территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств-участников", которые в свою очередь определяются их конституциями. Это значит, что Республика Крым, Севастополь, а также новые регионы Донбасса и Приазовья после вступления в состав России стали частью Союзного государства», — сообщил Полищук.

Дипломат также отметил, что Белоруссия активно сотрудничает с Крымом и Севастополем в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах. В Крыму продаются белорусские товары, а белорусы отдыхают на полуострове наравне с россиянами, добавил он.