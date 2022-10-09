На мосту как на мосту

Не смотря на широкий медийный эффект, который сопровождал взрыв на Крымском мосту, разрушения конструкции самого моста оказались отнюдь не фатальными. Полноценное транспортное сообщение между полуостровом и ​Краснодарским краем в настоящий момент хоть и не восстановлено в полной мере, но никакого дорожного коллапса не случилось. О мерах, которые предприняли власти Крыма для скорейшего исправления ситуации рассказал его глава Сергей Аксенов.

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​​«​В данный момент продолжается работа по организации стабильного транспортного сообщения между Республикой Крым и Краснодарским краем, - сообщил Аксенов в своем Телеграмм-канале. - До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом ​​"Лаврентий​​" по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт «Кавказ». Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт "Крым" – порт "Кавказ". Напоминаю, что паромная переправа будет работать бесплатно​​»​.

Глава Крыма также сообщил, что работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта усилена. Досмотр транспортных средств и граждан проводится силами линейного отдела полиции, а также подразделением транспортной безопасности ГУП РК ​​«Крымские морские порты».

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«​Благодарю крымчан и гостей полуострова за понимание и терпение​​​​»​​​,​ - пишет сказал Аксенов.

Движение пустили через 10 часов

Как мы видим, благодаря действиям властей полуострова, транспортной блокады Крыма не произошло. А еще вчера, в день совершения подрыва на мосту, казалось, что свершилось нечто, могущее парализовать движение напрочь. ​​​​«Эксперт​​»​ восстановил хронологию событий, опираясь на открытые источники.

Утром 8 октября Следственный комитет России сообщил, что на Крымском мосту произошел взрыв. Согласно заявлению пресс-службы Крымской железной дороги, инцидент произошел в 6​:​05. Национальный антитеррористический комитет назвал причиной случившегося подрыв грузового автомобиля, прибывшего с территории Краснодарского края. Ведомство сообщило, что в результате взрыва загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой состав, в этот момент передвигавшийся по железнодорожной ветке моста.

Прибывший на место событий Сергей Аксенов сделал заявление, согласно которому в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь. ​​«К месту ЧП стянуты все силы. По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно​​​»​,​ ​- заявил Аксенов, добавив, что в ликвидации возникшего пожара принимают участие около 400 человек, с участием авиации.

К 16 часам того же дня глава Крыма сообщил, что по неповрежденной части моста открыто реверсивное движение легковых автомобилей. В районе 17​ часов из Севастополя в Санкт-Петербург отправился первый поезд. До этого пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс», осуществляющей пассажирские перевозки в Крым, сообщала о задержках в отправлении железнодорожных поездов Москва-Симферополь и Санкт-Петербург- Симферополь.

Оценивая масштабы произошедшего​,​ Всероссийский союз страховщиков предварительно оценил ущерб от ЧП в 200-500 млн рублей.

Материал для ремонта заказан, строители привлечены

На фоне произошедшего, на короткое время в Крыму возник ажиотаж при покупке топлива для автомобилей и ряда продуктов питания. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев даже ограничил в городе своим распоряжением продажу еды и топлива. После того как Минэнерго России выступило с заявлением о том, что на полуострове достаточно топливных ресурсов, а генеральный прокурор РФ поручил проконтролировать цены на продукты в крымских магазинах, ажиотаж спал, и Развозжаев отменил свое распоряжение.

Поспешил успокоить общественность и Аксенов. «Осуществляется контроль и мониторинг цен на продукты и товары. Запасы топлива и продовольствия в Крыму более чем достаточны. Логистические маршруты прорабатываются с учетом наличия сухопутного коридора через новые субъекты Российской Федерации», - официально сообщил он.

В тот же день федеральные СМИ сообщили о создании, по поручению Владимира Путина, Правительственной комиссии для расследования причин произошедшего. Комиссию возглавил заместитель премьера Марат Хуснуллин. Прибыв на полуостров, Хуснуллин совместно с Аксеновым осмотрел место происшествия, после чего были приняты решения о последующих мерах по исправлению ситуации.

«После оценки ситуации Маратом Шакирзяновичем была поставлена задача с завтрашнего дня запустить автомобильное движение по двум полосам, привлечь больше проверяющих для досмотра автомобилей с целью увеличения пропускной способности. На данный момент проведено инструментальное обследование, определены сроки и объемы ремонта, для чего уже заказан материал и привлечены строители», - написал Аксенов в своем канале, добавив что для оперативной проверки грузовиков в Крым скоро доставят досмотровые комплексы из Херсонской области.

Также руководитель администрации Крыма сообщил, что паромная переправа будет работать бесплатно, а все отели Крыма в ближайшие сутки будут бесплатно размещать тех приезжих, у которых закончился срок пребывания в отеле. Ростуризм, в свою очередь организовал горячую линию, а позже - дополнительный колл-центр для информирования туристов, невольно застрявших на полуострове.