Юрист рассказала, как увеличить будущую пенсию, не работая

Размер пенсии зависит от накопленных пенсионных баллов, на количество которых влияют отчисляемые работодателем страховые взносы. Но есть периоды, когда человек не работает по социально важным с точки зрения государства причинам, например, служа в армии или ухаживая за ребенком. Это время тоже оцениваются в баллах и увеличивает будущую пенсию, рассказала агентству «Прайм» доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

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Юрист пояснила, что полтора года ухода за первым ребенком оцениваются в 2.7 балла, за вторым ребенком — в 5.4 балла, третьим — в 8.1 балла. Год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелыми старше 80 лет, а также период военной службы оцениваются государством в 1.8 пенсионных балла.

«Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа», — предупредила Дзгоева.

Также она сообщила, что пенсионные баллы, которые увеличивают размер будущей пенсии, можно и докупить. Для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы.

Заранее узнать о количестве накопленных баллов и учтенном стаже сейчас довольно просто — путем запроса выписки в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, напомнила юрист.

