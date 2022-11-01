Акции дня: ноябрь начался для бумаг «Аэрофлота» со взлета

В лидеры торгов вышли бумаги российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот». За сессию на Мосбирже во вторник, 1 ноября бумаги подорожали на +2,84% до 26,08 рублей за штуку.

Причиной роста стало несколько факторов. Интерес к авиаперевозкам может вырасти после снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии. Соответствующее поручение кабмину дал президент РФ Владимир Путин. Так, предлагается установить нулевую ставку НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают, что до конца года цены на авиабилеты для путешественников начнут снижаться, поскольку полеты, в том числе заграницу, будут проходить чаще. Особенно в Турцию, Вьетнам и Таиланд. «Аэрофлот» в конце прошлой недели уже восстановил рейсы в Бангкок и Пхукет.

«Котировки «Аэрофлота» растут при поддержке новости о завершении перехода на отечественную систему бронирования. Еще одним позитивным драйвером стало сохранение прогноза компании на 2022 год, предполагающего перевозку 100 млн человек. С января по октябрь этот показатель составил 80 млн: 66 млн пассажиров на внутренних линиях и 14 млн на международных», - считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,36%% до 2174,35 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,59% до 1118,19 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:00 мск составила 94,8 долларов за баррель (-2,14%). Российская валюта укреплялась – 61,24 руб. за доллар.