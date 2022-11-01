Джером Пауэлл вскроется завтра

Двухдневное заседание ФРС, которое начинается сегодня, можно назвать политическим в квадрате. Оно будет иметь отношение не только к денежно-кредитной, но и к предвыборной политике. Дело в том, что 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс, а успехи в области борьбы с инфляцией и динамика фондового рынка серьезно отражаются на настроениях публики, идущей голосовать.

Статья по теме: S&P 500: медведи ждут Джерома Пауэлла

Если завтрашний подъем ставки и повлияет на инфляцию, то не скоро. А вот на динамике фондовых индексов действия и риторика ФРС могут отразиться мгновенно. И недооценивать влияние этого на решения избирателей нельзя – по данным самого же Федрезерва, американскими домохозяйствами по состоянию на 1 июля было вложено в акции $33 трлн.

В начале года эта цифра равнялась $42 трлн. Но $9 трлн богатства растворились в воздухе, что понизило поддержку демократов не в меньшей степени, чем высокие цены на бензоколонках. За третий квартал снижение должно только увеличиться: S&P 500 c 1 июля по 1 октября упал на 5,3%, что примерно соответствует потере еще $1,7 трлн. И все это – заслуга ФРС, ужесточающей денежно-кредитную политику в борьбе с инфляцией.

Мало кто сомневается, что завтра ставка будет поднята на 75 базисных пунктов – до 3,75–4%. Согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок сейчас оценивает вероятность этого в 88%.

Нарастающая разница ставок США с ЕС, КНР и Японией была основной причиной укрепления доллара в этом году. И вчера, отыгрывая приближающееся увеличение разрыва на 75 б.п., индекс доллара (курс к корзине из 6 ведущих валют) подскочил на 0,8% – до 111,54). Для евро это означало падение до $0,9873.

Но несмотря на такую предопределенность решения ФРС, в этом заседании куда больше интриги, чем может показаться. И именно ей индекс Dow Jones Industrial Average был обязан редкостной серией из шести торговых дней подряд, закрытых в плюсе. Вчера она прервалась его снижением.

Дело в том, что у предстоящего заседания ФРС заранее сложилась репутация «разворотного». Многие ждут, что на нем будет обсуждаться замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Нет, прекращения подъема ставки или ее увеличения только на 50 б.п. на рынке почти не ждут, хотя, согласно CME FedWatch Tool, вероятность снижения темпов уже завтра не нулевая – 12%. Но ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл как-то намекнет на то, что уже в декабре подъем будет 50 б.п. После этого, как полагают рынки, будет два повышения по 25 б.п. и в марте ставка окончательно остановится на 4,75–5%.

Причиной столь подробных слухов стала статья в WSJ в позапрошлую пятницу, которую сочли целенаправленной утечкой из ФРС. Тогда и стартовал продолжительный рост Dow Jones Industrial Average, а аналитики принялись разрабатывать более или менее «голубиные» сценарии для ближайшего и последующих заседаний Федрезерва.

«Сообщение, сделанное в среду, будет иметь решающее значение для будущих рыночных ожиданий, — сказал вчера CNBC Куинси Кросби из LPL Financial. – С серией вопросов прессы и ответов на них председателю Джерому Пауэллу придется очень непросто. Ему надо постараться тонко подбирать выражения и очень точно строить свои ответы, как если бы он шел по канату из денег».

Вчера торги были закрыты снижением Dow Jones Industrial Average на 0,4%. Снизились и другие американские индексы.

«Акции берут передышку после большого скачка на прошлой неделе, — пояснил главный рыночный стратег Carson Group Райан Детрик. – Учитывая же особенно важное заседание ФРС и предстоящее решение по процентной ставке в среду, эта пауза имеет еще больше внутреннего смысла, чем это бывает обычно после продолжительного роста.»

