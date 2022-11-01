En+ Group инвестировала более 1,3 млрд рублей в модернизацию братской ТЭЦ-6

Компания En+ Group промышленника Олега Дерипаски завершает установку фильтра на ТЭЦ-6 в Братске Иркутской области. Конструкция весом более 500 тонн и размером 27 м будет улавливать свыше 99% производственных выбросов.

Напомним, Иркутская ТЭЦ-6, построенная в середине ХХ века и территориально расположенная в Братске, — один из ключевых поставщиков тепла и горячей воды для города и его производственных предприятий.

Общую стоимость технического перевооружения ТЭЦ-6 в компании оценили в сумму более 1,3 млрд рублей. В рамках инвестиционного проекта En+ Group модернизирует турбину и котел станции, а также устанавливает на ней экофильтры.

Чистый воздух для города

Как рассказали в En+ Group, при работе ТЭЦ частицы золы содержатся в дымовых газах во взвешенном состоянии. Проходя через электрофильтр, они будут заряжаться движущимися ионами и под воздействием электрического поля направятся к электродам. На них и осядет более 99% этой «взвеси». Это максимально возможный коэффициент полезного действия в промышленных фильтрах на данный момент. Образующийся субстрат будет пользоваться спросом у промышленников региона, говорят в компании.

«Очистка воздуха на ТЭЦ с помощью электрофильтров существенно улучшает его качество. А формирующийся в электрофильтрах субстрат — зола уноса — является востребованным в регионе товаром для производства бетона. Его производители контрактуют этот субстрат на годы вперед», — рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Уловители золы для котлоагрегата на ТЭЦ-6 устанавливают в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Ранее компания получила займ на их покупку в 351 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Отметим, что En+ Group стала первой в регионе компанией, которая воспользовалась этим финансовым инструментом для проекта в области экологии.

Добавим, что работы по модернизации ТЭЦ-6 ведет российский подрядчик, а оборудование, которое устанавливают на станции, произведено в России по российско-швейцарским разработкам.

Развитие энергосетей

Недавно En+ также завершил работы по переводу теплоснабжения с Галачинской котельной на ТЭЦ-6. Это более эффективный, надежный и экологичный источник теплоснабжения, ведь за счет эффективной загрузки котлов на ТЭЦ значительно снизился объем сжигаемого топлива, необходимого для выработки теплоэнергии.

Консервацию Галачинской котельной завершили буквально на днях, в конце октября. Работы по ее «переносу» велись в несколько этапов в течение почти трех лет. Ведь Братск — северный город, где с приходом осени температура снижается достаточно быстро, поэтому отключение от источника тепла могло стать серьезной проблемой для его жителей.

«Мы не снижаем темпы модернизации и продолжаем улучшать наши предприятия», — отметил Михаил Хардиков. Перед закрытием котельной En+ Group инвестировала и в развитие тепловых сетей Братска. Компания заменила почти 6,5 км труб, заменив их на трубопроводы большего диаметра. Компания также построила две новые насосные станции на улицах Мира и Комсомольской.