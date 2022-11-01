«Газпром» назвал ключевой фактор в сокращении мирового спроса на газ

За десять месяцев текущего года мировой спрос на газ сократился более чем на 40 млрд кубометров, и снижение потребления «голубого топлива» в Европейском союзе стало в этой ситуации ключевым фактором, сообщили в «Газпроме», подводя итоги десяти месяцев работы.

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Как следует из отчета компании, в январе-октябре «Газпром», по предварительным данным, добыл 344 млрд кубометров газа, что на 18,6% (на 78,8 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом году. Спрос на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6% (на 11,1 млрд кубометров), экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 42,6%, до 91,2 млрд кубометров. При этом вырос экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC. Объем поставок в компании не уточнили, отметив лишь, что они регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

«Снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За десять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился более чем на 40 млрд куб. м. В этом снижении около 85% или 36 млрд куб. м — это доля 27 стран ЕС. Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период — примерно на 4 млрд куб. м. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет около 95%», — говорится в пресс-релизе «Газпрома».

Ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, в компании указали, что на 30 октября в ПХГ Европы было закачано 68,6 млрд кубометров газа, «но даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода». В «Газпроме» также предупредили, что нагрузка на подземные хранилища газа Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения. Отдельные страны, по данным российской компании, уже начали тратить запасы газа из хранилищ.

«Обращает на себя внимание и заполненность украинских ПХГ, где на 30 октября накоплено 14,6 млрд куб. м газа из необходимых к зиме 19 млрд куб. м. На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической — нет», — отметили в «Газпроме».

