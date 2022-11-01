Путин сообщил, что «Газпром» получил доступ к обследованию места взрыва на «Северных потоках»

Российский холдинг «Газпром» допустили к обследованию места взрыва на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток — 2».

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что соответствующая информация поступила от главы «Газпрома» Алексея Миллера, передает «Интерфакс».

«Они обследовали, допустили "Газпром" к обследованию места взрыва. Две воронки 3-5 метров глубиной. Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет — всего трубы разошли — на 259, по-моему, метров. А кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока — 2", который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, и остатками трубы», — рассказал глава государства.

Путин подчеркнул, что произошедшее на газопроводах является очевидным терактом. «Нам трудно это контролировать, потому что это в особой экономической зоне Дании, Швеции, далее Германии», — пояснил президент.

ЧП на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошло 26 сентября. Германия, Дания и Швеция, в частности, считают, что речь идет о диверсии. Оператор газопровода Nord Stream AG заявил, что ЧП на магистралях являются беспрецедентными, сроки ремонта оценить невозможно. В трех нитках «Северных потоков» на момент взрывов было около 800 млн куб. м газа, этого бы хватило на потребление Дании на три месяца.