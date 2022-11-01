Инфляция в еврозоне побила новый рекорд

Инфляция в еврозоне, которая объединяет 19 европейских стран, пользующихся единой валютой – евро, достигла в октябре, по данным Eurostat, рекордных 10,7%. При этом ВВП зоны единой валюты в третьем квартале вырос всего лишь на 0,2% и вновь подтвердил опасения экономистов в неизбежности рецессии. Экономика действительно сильно замедлилась – рост ВВП во втором квартале был 0,8%.

«Риск рецессии усиливается,- прокомментировал статистические данные глава испанского центробанка Пабло Эрнандес де Кос.- Предпринимаемые нами сейчас решительные меры ослабляют инфляционное давление и должны поддержать экономический рост в среднесрочной перспективе».

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И инфляция, и экономика превзошли ожидания экономистов Bloomberg: они прогнозировали инфляции рост на 10,3% по сравнению с октябрем 2021 года, а ВВП – рост на 0,1%.

Ставки по десятилетним немецким гособлигациям поднялись на 4 базисных пункта и достигли 2,15%. Евро вновь опустился по отношению к американскому доллару: на этот раз на 0,3%. Сейчас за него дают 0,9937 доллара.

Статистика по инфляции, конечно, не располагает к оптимизму, но на прошлой неделе пришла обнадеживающая и очень неожиданная новость из Германии. Первая экономика Европы опровергла прогнозы всех экономистов, предсказывавших ей спад, и в июле-сентябре немного выросла.

Антилидерство по росту инфляции принадлежит странам Балтии, где она вдвое превышает среднюю по еврозоне. Хотя, по мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, статистика показывает, что инфляция в трех балтийских приблизилась к пику. Потребительские цены в октябре в Латвии выросли на 21,8% по сравнению с октябрем прошлого года, в Литве – на 22% и в Эстонии – на 22,4%.

«Очередной скачок инфляции в октябре подтверждает, что четвертый квартал будет трудным,- цитирует Bloomberg экономистов Bloomberg Economics Джейми Раша и Маэву Казена.- Если к ней добавить быстро ужесточающиеся финансовые условия, то становится очевидно, что зимой скорее всего придет рецессия».

Делать прогнозы на ближайшее будущее относительно энергетического кризиса, главного драйвера инфляции в Европе в целом и в еврозоне в частности, сейчас, как, впрочем, всегда, нелегко. Теплая погода и заполненные во многих европейских странах под завязку подземные хранилища газа привели к существенному снижению цен на газ и электроэнергию (цены на газ в октябре опустились на 40%), однако ситуация в целом остается очень напряженной и октябрьское снижение цен на инфляции никак не отразилось.

ЕЦБ поднял учетную ставку в октябре вновь на 0,75%, но пока агрессивное ужесточение монетарной политики на инфляции тоже не сказывается. Президент голландского центробанка Клаас Нот считает, что Кристин Лагард с помощниками на последнем в этом году декабрьском заседании тоже следует поднять ставку на 0,5-0,75%. Однако ряд коллег Нота видят в столь быстром росте учетной ставки серьезную опасность.