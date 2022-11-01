Инвестор в Москве арендует землю по льготе под производство изделий из дерева – Ефимов

В столице инвестор реализует масштабный инвестиционный проект и создаст производство по выпуску изделий из древесины на севере Москвы. Власти города предоставят участок под предприятие без торгов. Компания вложит в проект

около 260 млн рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестор получит участок площадью 0,7 гектара в Молжаниновском районе на севере Москвы для строительства предприятия по производству фанеры, деревянных фанерованных панелей, плит и слоистых материалов. В этот проект он планирует вложить около 260 миллионов рублей», – рассказал Ефимов.

Масштабные инвестиционные проекты, которые реализуются в Москве с 2016 года, дают возможность инвесторам получать землю в аренду под производства без торгов. Такие условия предоставляются в случае если создаются инновационные и социально значимые производства. Данная мера поддерживает бизнес, способствует развитию социальной и транспортной инфраструктуры Москвы, стимулирует инвесторов создавать новые рабочие места и обеспечивает приток средств в экономику региона.

«Земельный участок расположен в производственно-промышленной зоне «Планерная». Он будет предоставлен на пять лет, в течение которых инвестор должен построить предприятие площадью 3,3 тысячи квадратных метров», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Предприятие-инвестор изготавливает теплоизоляционные материалы из древесноволокнистой плиты. При создании продукции компания использует древесину и продукты ее переработки. Такие материалы применяются во многих сферах промышленности – от строительства до выпуска одежды и обуви.

«Открытие новой производственной площадки позволит предприятию нарастить выпуск материалов до 38 тысяч кубических метров в год. Благодаря реализации проекта в бюджет города будет поступать свыше 40 миллионов рублей в год», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.