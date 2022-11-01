Торги на российском рынке акций сегодня начались очень бодро: в моменте Индекс Мосбиржи рос почти на процент. Однако сил для продолжения восходящего движения не хватило — инвесторы все-таки боятся наращивать длинные позиции в преддверии трехдневных выходных, а также опасаются каких-либо завтрашних сюрпризов со стороны ФРС США.
Инвесторы в опасениях, рубль — в спячке
Инвесторы продолжают покупать недооцененные бумаги и фиксировать прибыль по выросшим, но не слишком активно, опасаясь длинных выходных и решений ФРС. Рубль сохраняет стабильность.
Коллаж: Тамара Ларина
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