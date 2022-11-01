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Инвесторы в опасениях, рубль — в спячке

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
1 ноября 2022, 20:45

Инвесторы продолжают покупать недооцененные бумаги и фиксировать прибыль по выросшим, но не слишком активно, опасаясь длинных выходных и решений ФРС. Рубль сохраняет стабильность.

Коллаж: Тамара Ларина