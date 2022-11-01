Компания «ЗН-Восток» будет разрабатывать нефтяное месторождение Шадеган на юго-западе Ирана

Российская компания «ЗН-Восток» начнет разрабатывать нефтяное месторождение Шадеган на территории Ирана с 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Шадеган будет разрабатываться со следующего года, это 7 млн тонн. Это "ЗН-Восток"», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Нефтяное месторождение Шадеган расположено на юго-западе Ирана, в провинции Хузестан. Оно было открыто в 1968 году, добыча нефти там производится с 1988 года, мощность месторождения составляет около 70 тыс. баррелей в сутки. Разработку ведет Maroon Oil and Gas Production Company (MOGPC), дочка National Iranian South Oil Company (NISOC), которая в входит в состав иранской госкорпорации NIOC.

В 2017 году меморандум о взаимопонимании с NIOC по Шадегану, а также по месторождению Раг Сефид подписывала «Зарубежнефть». Однако после возобновления в 2018 году американских санкций против Тегерана, запрещающих, в частности, покупку иранской нефти, компания вышла из всех проектов в стране. В октябре 2018 года «Зарубежнефть» продала свою дочку «ЗН-Восток» — оператора добывающих проектов в Иране — принадлежащему Минэнерго ФГУП «Промсырьеимпорт» — организации, уполномоченной правительством по покупке иранской нефти в сделке «нефть в обмен на товары».

Александр Новак рассчитывает, что «ЗН-Восток» и NIOC подпишут соответствующие контракты в конце 2022 года.