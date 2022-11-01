Лавров объяснил, почему никому не получится подорвать российскую экономику

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему никому не удастся подорвать российскую экономику России. По его мнению, это невозможно, так как РФ идёт своим курсом, несмотря на все трудности.

«Можно с уверенностью утверждать, что никому никогда не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность в стране», – говорится в обращении Лаврова, зачитанном на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, живущих за рубежом.

Глава внешнеполитического ведомства при этом обратил внимание на то, что Россия в условиях сильнейших санкций активно развивает отношения с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

«Мы не отгораживается в том числе от партнёров в Европе и Северной Америке. Российские власти никогда не выбирали разрыв наработанных взаимовыгодных связей, пояснил спикер. При этом россияне за границей сталкиваются с «пещерной» русофобией и даже расизма. Но это не помешало им, а наоборот, привело к единству и солидарности», – резюмировал Лавров.

Как ранее писал «Эксперт», глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума, заявил, что вскоре отечественная экономика вернётся к росту. По словам премьер-министра, власти РФ ожидают, что это произойдёт чуть больше, чем через год, а в 2024-2025 годах ВВП РФ продолжит рост.