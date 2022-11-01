Минфин представил динамику цен на нефть Urals

Средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в октябре составила $70,62 за баррель, что на 3,5% выше, чем в сентябре, и в 1,15 раз ниже, чем в октябре прошлого года. За январь-октябрь цена основного товара российского экспорта сложилась в размере $79,57 за баррель, следует из информации, представленной на сайте Минфина.

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«Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2022 года сложилась в размере $70,62 за баррель, что в 1,15 раз ниже, чем в октябре 2021 года ($81,49 за баррель)», — сообщили в Минфине.

В сентябре марка Urals стоила в среднем $68,25 за баррель, в августе — $74,73 за баррель, в июле — $78,41.

Ведомство также привело статистику за десять месяцев. Согласно данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе-октябре сложилась в размере $79,57 за баррель, при этом в аналогичном периоде прошлого года она составляла $67,51 за баррель.