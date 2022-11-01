Минфин запланировал провести еще три безлимитных аукциона ОФЗ

Минфин РФ на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 2 ноября предложит бумаги трех серий: с постоянным и переменным купонными доходами и с индексируемым номиналом, говорится в сообщении министерства. Неделей ранее на подобных аукционах за день был перевыполнен квартальный план ведомства по размещению ОФЗ.

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В среду, в частности, планируется разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с датой погашения 30 июля 2036 года, ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29021RMFS с датой погашения 27 ноября 2030 года и ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года. Все они будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день», — добавили в Минфине.

Неделей ранее, 26 октября, Минфин провел три аналогичных безлимитных аукциона. Объем размещения ОФЗ составил 177,56 млрд рублей, а суммарный спрос достиг 337 млрд рублей. Это были лучшие результаты с апреля 2021 года.

