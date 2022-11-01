Министр нефти Ирана: сотрудничество Тегерана и Москвы устранит влияние санкций

Тегеран и Москва могут устранить влияние санкций на свои экономики, если расширят двустороннее сотрудничество.

Об этом министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил на пресс-конференции после предварительного заседания по координации деятельности представителей рабочих групп российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По его словам, ни в один исторический период два государства не были так близки, как сейчас, передаёт РИА Новости.

«Расширение двустороннего сотрудничества Тегерана и Москвы устранит влияние международных санкций, – почеркнул он. – Ни в один исторический период Иран и Россия не были ещё так близки, поэтому сейчас для Ирана возникла прекрасная возможность для сотрудничества с РФ».

Напомним 16-е заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в Грозном с 29 октября по 2 ноября. Иранскую делегацию возглавляет Оуджи, российскую – вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее «Эксперт» писал, что Тегеран поставит Москве 40 газовых турбин. Об этом сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади. По его словам, на территории Ирана производится большая часть оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли.

