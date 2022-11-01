Минобороны сообщило о беспрецедентных успехах российской армии на Украине

Минобороны РФ на брифинге 1 ноября сообщило о беспрецедентных успехах, которых российская армии добилась в ходе специальной венной операции на Украине.

По данным, озвученным официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, в результате нанесения ВС РФ массированного удара существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Действия союзных сил значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также российские удары нарушили производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

На Николаево-Криворожском направлении активными действиями ВС РФ пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай (Херсонская область).

На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка (ЛНР) и Орлянка (Харьковская область).

Все атаки противника были отражены. В результате огневого поражения ВСУ потеряли более 150 украинских военнослужащих и наёмников, 3 танка, 4 боевых бронированных машины и 6 пикапов. В результате огневого поражения противник здесь был отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 1 танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.

На Краснолиманском направлении, где противник также продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населённого пункта Червонопопвка (ЛНР), уничтожено более 30 украинских военных.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили за сутки 3 склада боеприпасов в районах населённых пунктов Колодези, Невское (ДНР) и Новая Каменка (Херсонская область). В районе населённого пункта Белогоровка (ЛНР) и Соледар (ДНР) уничтожены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США.

Также поражены 8 пунктов управления украинских войск в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях и в ДНР, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах.

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 9 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Евгеновка, Красный Лиман (ДНР), Воеводовка (ЛНР), Энергодар (Запорожская область), Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье (Херсонская область).

Кроме того, за сутки российской ПВО была сбита ракета «Точка-У» в Херсонской области и 6 снарядов РСЗО «Ольха» в районе Донецка. Помимо этого, истребительной авиацией в районе Апостолово Днепропетровской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Накануне «Эксперт» писал, что российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив более 170 украинских боевиков. Кроме того, на Донецком направлении ВС РФ ликвидировали более 60 националистов, на Купянском направлении – свыше 110, а в Херсонской области была ВС РФ уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установка PzH 2000.