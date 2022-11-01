Мировые центробанки закупили рекордный объем золота

В третьем квартале центральные банки стран мира приобрели 399,3 тонны золота, что на 114,6% больше, чем кварталом ранее, и в три раза больше, чем в тот же период прошлого года, сообщается в пресс-релизе World Gold Council (WGC). Это наибольший объем закупок со стороны мировых ЦБ с 2000 года, он почти вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный в третьем квартале 2018 года (240,5 тонн). С начала года чистые закупки золота достигли 673 тонн, что превышает все годовые показатели с 1967 года — тогда учреждения официального сектора купили 1 404 тонны золота.

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«Уровень спроса в официальном секторе в третьем квартале представляет собой сочетание устойчивых зарегистрированных покупок центральными банками и существенной оценки незарегистрированных покупок. Это не редкость, поскольку не все официальные учреждения публично сообщают о своих золотых резервах или могут делать это с задержкой», — пояснили в WGC.

Крупнейшими зарегистрированными покупателями золота в июле-сентябре стали ЦБ Турции (31 тонна), ЦБ Узбекистана (26 тонн) и ЦБ Катара, который в июле купил 15 тонн, потом покупал золото еще в августе и сентябре, однако его объемы еще не подтверждены МВФ. Резервный банк Индии купил 13 тонн в июле и 4 тонны в сентябре, увеличив свой золотой запас до 785 тонн. Мозамбик (2 т), Филиппины (2 т) и Монголия (1 т) были другими заметными покупателями в течение прошедшего квартала, отметила в WGC.

Крупнейшим нетто-продавцом в июле-сентябре выступил Нацбанк Казахстана, он сократил свои запасы на 2 тонны золота.