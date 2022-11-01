Мишустин предложил странам ШОС создать свою систему расчетов

Россия предлагает создать в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей. В качестве резервных каналов во взаиморасчетах можно использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС.

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«Еще одна общая задача – достижение независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей. В качестве резервных каналов во взаиморасчетах считаем возможным использование национальных платформ межбанковских телекоммуникаций. Такой комплексный подход создаст более предсказуемые, понятные и надежные условия для наших предпринимателей», — цитирует пресс-служба правительства Мишустина.

Он также отметил необходимость ускорить переход на национальные валюты. Именно такие расчеты постепенно станут доминировать — «такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира», подчеркнул Мишустин.

Помимо РФ, в ШОС входят Индия, Киргизия, Казахстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, имеют статус государства-наблюдателя при ШОС.

