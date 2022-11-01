Московские препараты для косметологии начали экспортировать в страны Закавказья и Центральной Азии

Компания «Мезоформула», резидент особой экономической зоны Москвы, до 2024 года планирует инвестировать около 250 млн рублей в развитие производства препаратов для косметологии. С начала 2022 года предприятие расширило географию поставок своей продукции в страны Закавказья и Центральной Азии. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Производственный участок «Мезоформулы» расположен на площади более 1,5 тыс. кв. метров в ОЭЗ в «Печатниках». За счет дополнительных инвестиций к 2024 году компания создаст порядка 50 рабочих мест и доведет объемы реализуемой продукции до 1 млрд рублей в 2025 году.

«Резидент столичной ОЭЗ, выпускающий препараты для эстетической медицины, расширил географию экспорта инъекционных препаратов и косметических средств. В 2022 году компания начала поставки в Азербайджан, Армению и Узбекистан. Сейчас продукция предприятия экспортируется в семь стран», – добавил Овчинский.

Интерес к продукции проявляют потенциальные партнеры из Ирана и Ирака. В дальнейшем компания планирует наращивать поставки в этих направлениях и уже ведет переговоры о будущих контрактах.

«Мы экспортируем препараты гиалуроновой кислоты для косметологических инъекционных процедур – мезотерапии и биоревитализации. Эта продукция помогает улучшить состояние кожи даже при таких серьезных заболеваниях, как акне, розацеа и алопеция. Также в линейке имеются препараты для борьбы с возрастными инволюционными изменениями: мимическими морщинами и гиперпигментацией», – сказала генеральный директор компании «Мезоформула» Надежда Каплева.

Продукция резидента ОЭЗ имеет сложные сбалансированные составы препаратов, максимально приближенные к биологическому строению кожи. Кроме того, воздействие препаратов локально, а значит, эффективно именно в области применения, отметили в мэрии.

«Благодаря собственным научно-исследовательским разработкам и сертификации продукции на международном уровне компания активно наращивает экспорт. В 2019 году предприятие начало поставки в Кувейт и Катар. В 2021 году компания поставила инъекционные препараты в Киргизию и Молдавию и теперь расширяет сотрудничество с ближневосточными странами. Этому в том числе способствуют таможенные и налоговые резидентские льготы», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.