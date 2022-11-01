Москвичи смогут дойти до станции МЦД-1 «Рабочий поселок» по подземному переходу– Овчинский

Переход через Северный дублер Кутузовского проспекта в Москве к станции МЦД-1 «Рабочий поселок» стал безопаснее: теперь пешеходы смогут добрать до электрички по подземному маршруту. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Чтобы дойти до станции МЦД-1 «Рабочий поселок», многим пассажирам нужно перейти через Северный дублер Кутузовского проспекта. С открытием пешеходного перехода под проезжей частью доступ на станцию стал быстрым и безопасным», – рассказал Владислав Овчинский.

Станцией МЦД-1 «Рабочий поселок» ежедневно пользуются более 20 тысяч человек. Длина нового перехода – 28 метров. Вход расположен на уровне земли, что делает его легкодоступным для всех. Переходом могут свободно пользоваться все категории граждан, в том числе люди с велосипедами, самокатами, роликами и другими индивидуальными средствами передвижения.

Пешеходный переход в насыпи считается более удобным форматом по сравнению с традиционным подземным переходом, отметил директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев, так как там нет дополнительных преград в виде ступенек и лестниц.

«Таким переходом смогут свободно пользоваться маломобильные граждане в инвалидных креслах, мамы с колясками, пенсионеры с сумками на колесиках и люди с тяжелыми чемоданами, которые едут на вокзалы и в аэропорты», – пояснил он.