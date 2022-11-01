ООН и Украине предрекли конец без зерновой сделки

После атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, Россия временно приостановила реализацию «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции.

О том, к чему это приведёт и как повлияет на киевский режим и ООН в интервью Общественной службе новостей рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

«Мы сегодня знаем ситуацию, в которой Россия приостановила свое присутствие в четырехстороннем соглашении Турция-Украина-ООН-Россия, – подчеркнул специалист. – Причина невыполнения соглашения в отношении РФ – террористическая атака на корабли Черноморского флота и наши гражданские суда РФ».

По словам Кошкина, именно эти гражданские корабли обеспечивали безопасность зернового прохода и атаковали их со стороны Украины, используя этот проход и суда, вывозившие зерно.

Эксперт считает, что, если ООН так беспокоилась о том, чтобы купировать голод на планете, за счёт выброса зерна, то пусть теперь она заставит Киев выполнять требования этого соглашения.

«Иначе какой смысл был подписывать данное соглашение, если ни ООН, ни Украина его не выполняют?», – задаётся вопросом Кошкин.

В этой связи он напомнил, что Запад должен был разблокировать российские сухогрузы и мировой рынок для сельхозпродукции и удобрений России, но это не сделал.

«Из сложившейся ситуации России выйти удалось, а безопасность, возлагаемая на российские суда, теперь снимается. И сейчас наша страна имеет право досматривать любой сухогруз. Иными словами, зерновая сделка не сможет существовать, а все попытки Киева и ООН действовать в обход чреваты тем, что они вскоре прекратят свое функционирование», – резюмировал военный эксперт.

Как ранее писал «Эксперт», по словам руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова, без участия Москвы сделка по вывозу зерна из украинских портов едва ли представляется реализуемой.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», – подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о влиянии сложившейся ситуации на ход конфликта, Песков отметил, что своими действиями Киев спровоцировал срыв сделки, подорвав атмосферу гарантированной безопасности.