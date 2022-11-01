ОПЕК: спрос на нефть будет оставаться высоким до середины века

Человечество еще долго будет пользоваться нефтью, уверены в ОПЕК. Причем, спрос на нее будет расти еще как минимум полтора десятилетия вопреки распространенным прогнозам сторонников перехода к возобновляемым источникам энергии, считающим, что спрос на нефть перестанет расти уже в конце текущего десятилетия.

Глобальное потребление нефти согласно очередному исследованию World Oil Outlook, подготовленному нефтяным картелем, вырастет к 2035 году на 13% и достигнет 109,5 млн бар./день. Следующее десятилетие оно будет оставаться приблизительно на этом уровне и начнет снижаться только во второй половине XXI века.

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Мировые лидеры соберутся в ноябре в Египте на очередной раунд переговоров о глобальном потеплении (СОР27). Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс повторил предупреждение, озвученное производителями нефти на переговорах о климате в прошлом году, о том, что полный отказ от углеводородов «потенциально опасен для мира, который будет сильно нуждаться в энергоресурсах».

Прошлый и особенно этот годы доказали определенную справедливость позиции ОПЕК. Добыча газа и других энергоресурсов значительно отставала от постпандемического восстановления глобальной экономики. Долго искать причину этого отставания, приведшего к очень сильному энергетическому кризису, не пришлось. Во многих сегодняшних бедах «нефтянки» виновато недофинансирование отрасли.

Из-за дефицита газа потребителям для его замены пришлось возвращаться к «грязным» ископаемым энергоресурсам, включая уголь.

Несмотря на резкий рост спроса на ископаемые виды топлива в 2021-22 годах многие экономисты считают, что тенденция будет носить временный характер и что в конечном итоге энергетический кризис ускорит переход к «чистой» энергетике. Такой точки зрения придерживается, например, Международное энергетическое агентство (МЭА), к рекомендациям которого в области энергетики прислушивается большинство крупных экономик планеты.

У ОПЕК другое мнение. В нефтяном картеле полагают, что доля нефти, составляющая сейчас в глобальном энергоресурсном балансе 31%, к 2045 году лишь незначительно снизится – до 29%. То есть, ни о каком полном отказе от углеводородов как минимум до середины века речь не идет.

Позиции ОПЕК расходятся с позицией большинства западных стран не только по нефти. В сентябре неформальный лидер картеля Саудовская Аравия вызвал сильное раздражение у США, уговорив остальных производителей нефти сократить добычу на 2 млн бар./д.

В ОПЕК также прогнозируют рост объема нефти, добываемой ее членами, и снижение объема, добываемого соперниками нефтяного картеля. Суммарная добыча 13 членов ОПЕК к 2035 году вырастет с 31,6 млн бар./д. сейчас до 38,3 млн бар./д. Еще через 10 лет, к 2045 г., она вырастет до 42,4 млн бар./д.