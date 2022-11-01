Пенсионная система Германии на грани коллапса

В Германии одно из самых старых в Европе населений: 22%, т.е. каждый пятый старше 65 лет. Причем, численность пожилых людей в следующие несколько лет значительно вырастет. Это значит, что в систему социальной защиты ФРГ будет поступать все меньше средств, а забирать их из нее будут все больше. Несмотря на предупреждения ряда авторитетных экономистов несколько последних правительств Германии, пишет Times, не только отказывались от сокращений и экономии, но и повышали выплаты.

Существующий в Германии двойной механизм гарантирует немецким пенсионерам как минимум 48% средней зарплаты, которую они получали, с учетом инфляции. В прошлом году в среднем немецкий пенсионер получал после вычета налогов ок. 1200 евро в месяц, а средняя пенсионерка – 860 евро.

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В последнее время возраст выхода на пенсию в ФРГ был повышен с 65 до 67 лет. Однако те, кто достаточно долго платил социальные взносы, может начать получать выплаты с небольшими штрафными вычетами уже с 63 лет.

Президент Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Райнер Дульгер предупредил, что если срочно не предпринять мер, то система соцзащиты развалится в течение пяти лет, и призвал к «великой социальной реформе». Причем, масштаб этой реформы должен быть сопоставим с реформами, проводившимися в стране после воссоединения Германии три десятилетия назад.

«Цены все развалят,- заявил Дульгер изданию Bild am Sonntag.- Мы срочно нуждаемся в удалении и замене старых правил. Сейчас у нас приблизительно 50 пенсионеров на каждые сто работающих немцев, которые платят взносы, но через 15 лет на каждую сотню работников будет приходиться уже 70 пенсионеров. Это значит, что финансирование нашей пенсионной системы находится на грани банкротства. В Берлине все знают эти цифры, но ни у кого не хватает смелости произнести их вслух».

Дульгер также считает, что возраст выхода на пенсию должен автоматически расти вместе с ростом продолжительности жизни. Сегодня средний 65-летний немец, по прогнозам, может прожить еще 29,7 лет. В 2000 г. эта цифра составляла 18, а в 1980 – 14,9 лет.

Экономисты в федеральном правительстве прогнозируют, что в течение следующих сорока лет средняя ожидаемая продолжительность жизни вырастет у мужчин на 5,5 лет, а у женщин – на 4,3 года.

«Уверен, что реформа системы социального страхования будет такой же трудной, как энергетический переход (от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии),- цитирует Times Райнера Дульгера,- но несомненно она будет такой же важной для справедливости между поколениями».

Немецкие политики предпочитают эту проблему не обсуждать и стараются как можно меньше о ней говорить. Федеральный канцлер Олаф Шольц и его Социал-демократическая партия сильно зависят от пожилых избирателей, кому за 65. Поэтому они сделали вопросы пенсионной системы одним приоритетных.

Летом 2021 года Шольц, тогда работавший министром финансов ФРГ, категорически отверг предложение группы экспертов Министерства экономики о увеличении пенсионного возраста к 2042 году до 68 лет.

«Я намерен выполнить обещание больше не обсуждать увеличение пенсионного возраста»,- сказал он.

