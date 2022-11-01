Октябрьский переворот Dow

Вчера основные фондовые индексы США корректировались после роста предыдущей недели. Dow Jones Industrial Average упал на 0,39%, S&P 500 – на 0,75%, а Nasdaq Composite – на 1,03%.

Начавшись еще в позапрошлую пятницу, этот подъем шел зачастую вопреки падению технологических акций. Так что S&P 500 и Nasdaq Composite, где их доля выше, два из шести торговых дней закрыли в минус, а Dow Jones Industrial Average (DJIA) все завершил в плюс.

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Шестидневные серии роста DJIA – редкость как на медвежьих, так и на бычьих рынках. В этом году такое фиксировалось лишь в мае, а ранее – в декабре 2021-го. На сильно снизившемся рынке это может означать, что началось очередное «медвежье ралли», но прохождение настоящего «дна» так идентифицировать невозможно. Однако график DJIA еще и нарисовал за сентябрь-октябрь разворотную фигуру «двойное дно» – это вселяло в некоторых трейдеров надежды.

И все же акции на этот раз покупали, рассчитывая в первую очередь на иной разворот – в политике ФРС. Он, впрочем, тоже вполне способен превратить падающий рынок в растущий.

Разговоры о том, что на начинающемся сегодня двухдневном заседании ФРС будет обсуждаться замедление ужесточения денежно-кредитной политики, шли в последнее время очень широко. И именно они стали причиной начала роста в позапрошлую пятницу.

Слухи породила статья в WSJ, которую сочли утечкой от ФРС. Но дальше они жили уже своей жизнью. Некоторые сочли, что регулятор напуган рисками для финансовой стабильности из-за слишком резкого роста доходностей облигаций. Широко распространено мнение, что обычно ФРС задирает ставки до тех пор, пока что-то на финансовых рынках не сломается. Возможно, где-то уже и впрямь хрустнуло.

Лучший месяц за 46 лет

Во всяком случае, базовая инфляция в США все еще продолжает расти и объяснить победой над ценами мягкие заявления ФРС будет непросто – если те, конечно, вообще прозвучат. Ведь вполне могла иметь место не утечка, а воспаленная фантазия.

И если председатель ФРС Джером Пауэлл покажет себя большим «ястребом», чем сейчас ждут, то масштабных распродаж акций в конце торгов среды не избежать. Пока, однако, как и всю предыдущую неделю, аналитики упражняются в написании сценариев его выступления с «голубиными» интонациями.

Результатом этого стали рекорды индекса DJIA. За октябрь он прибавил 13,95% – это его максимальный месячный прирост с января 1976 года. И это лучший октябрь в истории старейшего фондового индекса мира.

Теперь слишком многие ждут от ноября и декабря продолжения. Это, впрочем, объясняется верой уже не в «голубей» из ФРС, а в чудо иного рода – сезонность, присущую американскому рынку. Предстоящие два месяца традиционно считаются одними из лучших в году.

Есть и еще наблюдения. По расчетам CFRA, приведенным вчера Bloomberg, четвертый квартал года промежуточных выборов в Конгресс США и первый следующего – исторически самые сильные из 16-квартального президентского цикла. Они обеспечивают средний прирост S&P 500 на 6,4% и 6,9% соответственно.

Настроение быкам повышает и то, что в октябре не раз случались настоящие развороты, а значит и это ралли может оказаться таковым. Этот месяц даже называют «убийцей медвежьих рынков». Но на деле все решит не календарь.

Рост DJIA по историческим меркам был чрезмерным, а регрессия к среднему на рынках работает неплохо. В краткосрочной перспективе многое зависит не только от слов Пауэлла, но и от статистики – в частности, от данных по занятости в США в пятницу. А в долгосрочном плане важнее будет падающая прибыль компаний и надвигающаяся мировая рецессия – для такого фона акции все еще слишком дороги.

«До тех пор, пока оценки прибыли на акцию за следующие 12 месяцев существенно не снизятся, ралли может продолжаться, особенно если итоги заседания ФРС будут вести к более низким ставкам, – цитировал вчера CNN стратега Morgan Stanley Майка Уилсона. – Заседание ФРС на этой неделе имеет решающее значение для продолжения, приостановки или даже полного прекращения ралли».

