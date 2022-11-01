«Победа» возобновит рейсы из Москвы в турецкие города после девятимесячной паузы

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») до конца года возобновит рейсы из столичного аэропорта «Внуково» в турецкие Стамбул, Аланию и Анталию.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиакомпании.

Уточняется, что ежедневные рейсы в стамбульский аэропорт им. Сабихи Гекчен откроются 1 декабря; в другой аэропорт столицы Турции, «Стамбул», перевозчик начнет летать 21 декабря, эти рейсы также будут ежедневными. Полеты в Аланию начнутся 24 декабря и будут производиться три раза в неделю, в Анталию перелеты с частотой четыре раза в неделю стартуют 23 декабря.

В настоящий момент единственным зарубежным направлением «Победы» является Минск. В столицу Белоруссии самолеты лоукостера летают из Санкт-Петербурга и Москвы.

«Победа» перестала выполнять свои международные рейсы в марте этого года, после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций против России.

В августе стало известно, что авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Победа» направят дополнительные 1,46 млрд руб. субсидий в качестве компенсации за вынужденный возврат пассажирам стоимости билетов на отменные из-за санкций рейсы; лоукостер должен получить из этой суммы 1,8 млн руб. В рамках первого этапа распределения субсидий, результаты которого были объявлены в начале лета, эти же компании получили в общей сложности 12,5 млрд руб. («Аэрофлот» — 11,5 млрд руб., «Победа» — около 980 млн руб.)