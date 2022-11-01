Потери концерна Toyota от прекращения работы российского подразделения превысили $650 млн

Расходы японского автогиганта Toyota Motor, связанные с прекращением выпуска машин в России, составят 97 млрд иен, то есть более $650 млн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за второй квартал текущего года.

Российское подразделение автопроизводителя ООО «Тойота Мотор» объявило о полном прекращении производства в Петербурге в конце сентября. В компании сообщили, что с момента приостановки выпуска автомобилей в марте был сохранен полный штат сотрудников, который на конец сентября составлял 2,35 тыс. человек.

Как отмечали в Минпромторге РФ, компания продложит послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus в России и будет поддерживать локальную дилерскую сеть. Сообщалось, что автоконцерн изучает возможные сценарии развития петербургской площадки с администрацией города.

Чистая прибыль Toyota во втором квартале 2022 года составила 434,26 млрд иен ($2,92 млрд) по сравнению с 626,65 млрд иен ($4,24) годом ранее. Квартальная выручка компании в этот период увеличилась до 9,218 трлн иен ($62,3 млрд) против с 7,546 трлн иен в 2021-м ($51 млрд).

Представительство Toyota в России — ООО «Тойота Мотор» — зарегистрировано в 2001 году; президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии закладки первого камня на месте будущего предприятия. Производственная мощность введенного в эксплуатацию в 2007-м петербургского завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие в Шушарах выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного с Минпромторгом РФ специального инвестиционного контракта (СПИК), по которому Toyota должна была выделить на проект 20 млрд руб.