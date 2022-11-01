Пшеница взошла на бирже

Страны Запада заявляют, что Россия вернется в «зерновую сделку», потому что она в ней заинтересована больше Украины. Данное утверждение является весьма спорным. Тем более, что пока с подачи первых лиц ООН и Украины заинтересованность в сохранении сделки явно демонстрирует именно Запад. Между тем, цены на пшеницу подскочили более чем на 6%. Участники рынка уверены, что это далеко не предел.

Как сообщает Trading Economics, чикагские фьючерсы на пшеницу выросли по итогам торгов в понедельник более чем на 6%, до двухнедельного максимума 8,8 доллара за бушель после того, как РФ решила на выходных прекратить участие в соглашении, разрешающем экспорт зерна из Украины, из-за нападения на ее суда в порту Севастополя. Напомним, что Россия и Украина являются одними из крупнейших мировых экспортеров пшеницы, а в июле было заключено соглашение, позволяющее обеспечить гарантированный провоз зерна по Черному морю.

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Эта сделка помогла ослабить давление на цены на пшеницу, которые взлетели до рекордно высокого уровня в 12,8 доллара за бушель в мае 2022 года, когда снижение спроса на зерно и ослабление опасений по поводу предложения оказывали давление на рынок.

На минувших выходных ООН договорилась с Украиной и Турцией разблокировать 16 судов с зерном, но в воскресенье ни одно судно не прошло через установленный морской гуманитарный коридор.

Сейчас представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) сообщило, что ООН и Турция предлагают в СКЦ варианты возможных шагов для дальнейшей реализации «Черноморской зерновой инициативы» после приостановки участия в ней России, сообщает «Прайм». При этом на Западе уверены, что сделка больше нужна России, чем другим ее сторонам.

«Россия посылает четкий сигнал, что Крым является ее суверенной территорией», — заявил в интервью MarketWatch Сал Гилберти, президент и директор по инвестициям Teucrium Trading. — Но в интересах России по-прежнему соблюдать и продлевать Стамбульское соглашение об экспорте зерна, потому что Россия обладает крупнейшими в мире экспортными запасами пшеницы и удобрений, которые доступны через Черное море. Россия больше выигрывает от условий свободного транзита в Черном море, чем Украина, поэтому не будет сюрпризом, если Россия в конечном итоге согласится продлить соглашение».

Это, похоже, очередная словесная игра, оправдывающая политику Запада в отношении России и не выполнения условий зерновой сделки. Собственно такая позиция дает понять, почему добрую волю российских властей расценивают на Западе как слабость.

Между тем, сегодня главы России и Турции в ходе телефонных переговоров обсудили сложившуюся ситуацию. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались региональные вопросы, особенно последние события в российско-украинской войне. Президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Сделка была не слишком выгодной для России

Основное событие для рынка пшеницы, произошедшее за последние три месяца — приостановка Россией участия в «зерновой сделке», подтвердила «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. После террористической атаки 29 октября на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота и гражданские суда Минобороны РФ приостановило исполнение соглашения. Операции по вывозу зерна из украинских портов морским транспортом заморожены. Российские военные представили доказательства движения беспилотных аппаратов, атаковавших российские корабли, по «зерновому коридору» в Черном море до изменения маршрута в сторону Севастополя.

Приостановка российской стороной исполнения сделки на неопределенный срок блокирует экспорт зерновых из украинских портов и вновь меняет правила работы как на мировом, так и на внутрироссийском рынке зерновых, уверена аналитик. По ее данным, с начала действия «зерновой сделки» из украинских портов было вывезено 9,7 млн тонн различных сельскохозяйственных товаров, из них доля пшеницы составила 28,7% (2,8 млн тонн). Основной же грузопоток пришелся на кукурузу (44%), так как основные запасы этой культуры не успели вывезти с Украины до СВО.

Поставки кукурузы в основном осуществлялись в страны Европы. Импорт кукурузы в сезоне 2022/2023 вырос в 2,1 раза до 9,5 млн тонн, из них поставки с Украины составили 38,2% или 3,7 млн тонн. Импорт пшеницы в Европу с начала сезона 2022/2023 был незначительным — около 2,2 млн тонн, однако 1,3 млн тонн импортированной кукурузы приходится на зерно из Украины.

Естественно, при таком развитии событий отмечалось недовольство российской стороны «однобоким» исполнением соглашения, указывает Оксана Лукичева. Поставки российских зерновых и удобрений, несмотря на сделку, подвергались санкционному давлению, экспортные терминалы в Прибалтике и аммиакопровод в Одессе по-прежнему не принимали российские удобрения, российское зерно торговалось на мировом рынке с дисконтом (цены на пшеницу в Чикаго CME — 322,5 доллара за тонну, цены FOB Новороссийск 310 долларов за тонну). При этом украинское зерно, вывозимое в рамках зерновой сделки, торговалось с дисконтом 10-20 долларов за тонну к цене FOB Новороссийск. В этих условиях рыночная стоимость российского зерна не могли расти, а объемы экспорта отставали даже от европейских.

По состоянию на 25 октября экспорт зерновых из России составил около 14,52 млн тонн, из которых 12,7 млн тонн пшеницы. Отставание темпов экспорта от прошлого сезона составляло 11-13%. Таким образом, уверена эксперт, расторжение «зерновой сделки» назрело, а террористическая атака украинской стороны стала веским основанием для остановки соглашения.

Между тем, в этом году в нашей стране в этом году зафиксирован рекордный урожай. На 27 октября было собрано 149,7 млн тонн зерновых, из них пшеницы — 104,6 млн тонн. Запасы в хозяйствах стремительно росли, несмотря на закупки в интервенционный фонд (на конец октября —1,255 млн тонн). В некоторых регионах цены на пшеницу опустились на грань себестоимости. В среднем по РФ цены на пшеницу 3 класса в конце октября составляли около 13,7 рублей за тонну (базис EXW Европейская часть РФ — 228 долларов за тонну), на пшеницу 4 класса, которая является основной в собранном объеме урожая — около 11,8 рублей за тонну (базис EXW европейская часть РФ — 197 долларов за тонну). Как видно из статистики, разница с ценами в порту Новороссийск значительна.

Закупки в интервенционный фонд поддерживают рынок, а инициатива по безвозмездной отгрузке 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам вполне оправдана, так как поможет разгрузить растущие запасы и продолжить покупки зерна с внутреннего рынка до целевого значения 3 млн тонн.

При этом приостановка участия России в «зерновой сделке» может привести к усугублению санкционного давления на российских экспортеров зерна и удобрений, предположила Оксана Лукичева. Однако снижение объемов конкурирующего зерна из Причерноморского региона также может повысить спрос на российское зерно и увеличить объемы экспортных поставок с ноября-декабря 2022 года. Общий уровень мировых цен повысится, что позволит российским производителям повысить рентабельность экспорта, несмотря на ценовые дисконты.

Ближний Восток и Африка на грани дефицита продуктов

Тем временем во вторник, 1 ноября, декабрьский фьючерс на пшеницу (Wc1), торгуемый на Чикагской товарной бирже (СME), демонстрирует на утренних торгах легкую отрицательную динамику, теряя 0,2%. Отметка 880,50 долларов после 6,5-процентного скачка накануне выглядит, как еле заметная коррекция, заявил «Эксперту» аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Естественно, если поставки из России и Украины крупнейших сельхозпроизводителей в мире, на долю которых приходится до 25-28% глобального экспорта пшеницы, прекратятся, то основные импортеры российского и украинского зерна — прежде всего, страны Африки и Ближнего Востока — почувствуют острый дефицит продуктов питания. А для развитых стран это будет поводом к еще большей инфляции. Например, в еврозоне она составила 10,7% г/г в октябре. Также Западу придется необходимости сильней охлаждать экономику и готовиться к потенциальному «миграционному кризису 2.0».

Так что реакция рынка в понедельник, 31 октября, была вполне закономерной. После трех недель практически беспрерывного падения, цены на пшеницу с открытия торгов резко подскочили, на Чикагской товарной бирже. Декабрьский фьючерс рос в моменте на 7,7%, достигнув максимального с 14 октября уровня 893,25 долларов.

Получается, что глобальный рецессионный тренд, который начался еще в марте 2022 года с целями 550-650 долларов в первом квартале 2023 года, теперь поставлен на паузу. Для его возобновления, то есть для возвращения в «зерновую сделку», Россия требует тщательного расследования атаки «беспилотников» на Черноморский флот. Остальные участники «сделки» (Турция, Украина и ООН) пытаются сделать вид, что они смогут продолжать вывоз украинского зерна из портов Черного моря и без российской стороны, указал Алексей Федоров.

О вероятности подобного сценария де-факто заявила лондонская страховая компания Lloyd's Ascot, которая сразу после инцидента объявила о приостановке оформления страхового покрытия для новых поставок по украинскому зерновому коридору пока ситуация не прояснится.

Плюс не стоит забывать, что уже через 18 дней (18 ноября 2022 года) срок действия «зерновой сделки» истекал де-юре, и судя по тому, что для России она так и не принесла результатов, на которые рассчитывало российское политическое руководство, имея ввиду лишь формальное снятие санкций в отношении сельхозпродукции и сохранение ограничений на фрахт судов, проведение платежей и предоставление услуг страхования. Из-за чего, кстати говоря, цены на зерно из России имеют существенный дисконт к мировым.

Так что, по всей видимости, зерновая сделка в текущем ее виде прекращает свое существование. Правда, завершающий период может растянуться как раз вплоть до 18 ноября, заметил Алексей Федоров. А решение этого вопроса может быть привязано к череде важнейших политических событий: уже завершившегося 20-го съезда КПК КНР, промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября, саммита G20 в Индонезии 15-16 ноября.

Станет ли Россия препятствовать продолжению вывоза украинского зерна, сказать сложно. Скорее, трафик будет снижаться по техническим причинам: задержек при приемке в портах Турции, сложности со страхованием и так далее. А потому котировки цен на зерно, прежде всего пшеницу и кукурузу, будут стремиться либо подняться по выше в диапазон 900-950 долларов по декабрьскому фьючерсу (Wc1), либо как минимум стабилизироваться в диапазоне 870-890 долларов.

Какой из вариантов реализуется, во многом зависит не только от динамики развития схлопывания поставок в рамках «зерновой сделки», но и от развития рецесиионой истории. В эту среду, 2 ноября, от ФРС ждут сигнала о «смягчении» траектории повышения учетной ставки начиная с декабрьского заседания. Если сигнал будет, то улучшение рыночных настроений и рецессионных ожиданий поможет ценам на пшеницу подняться в диапазон 900-950 долларов по декабрьскому фьючерсу (Wc1). Если же ФРС воздержится от мягких сигналов, то цены на пшеницу стабилизируются в диапазоне 870-890 долларов, заключил Алексей Федоров.