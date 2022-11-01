ПсковГУ разработает конструкторскую документацию для импортозамещения двигателей Siemens

Специалисты Псковского государственного университета (ПсковГУ) разработают конструкторскую документацию для импортозамещения модельного ряда синхронных серводвигателей компании Siemens.

После сборки на основе этой документации и испытания опытных образцов планируется запуск серийного производства двигателей на базе Владимирского станкостроительного завода «Техника», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Серводвигатель — электрический двигатель, оснащенный датчиком, позволяющим контролировать точное положение его вала, а также частоту вращения и ускорение. Агрегаты применяются в самых разных областях, от пищевой промышленности до металлообработки; ими оснащают, в частности, высокоточные станки и транспортно-загрузочные устройства, кроме того, устройства используются в робототехнике. Основными поставщиками серводвигателей в РФ ранее выступали зарубежные производители, в первую очередь, концерн Siemens, который после введения санкций прекратил поставки сервомоторов в Россию.

«В результате реализации проекта будет разработана конструкторская документация, позволяющая производить данные серводвигатели в России. На сегодня практически все двигатели (приводы) станков, в том числе отечественных, являются импортными, таким образом, наш проект внесет свой вклад в импортозамещение в станкостроении», — приводятся слова ректора ПсковГУ Натальи Ильиной.

Уточняется, что речь идет о графических и текстовых документах, которые определят состав и устройство двигателей; исполнением работ займутся инженеры научно-образовательного центра перспективных систем электроприводов с использованием современного оборудования и программного обеспечения.

На реализацию проекта вуз получит более 75 млн руб. по программе стимулирования разработки конструкторской документации Агентства технологического развития.

Псковский государственный университет — один из 33 опорных вузов России, отмечается на сайте учреждения. Вуз создан в 2010 году путем слияния Псковского государственного педагогического университета имени Сергея Мироновича Кирова, Псковского государственного политехнического института и трех средних профессиональных учебных заведений (Псковский индустриальный техникум, Псковский колледж строительства и экономики и Великолукский строительный колледж).

ПсковГУ совместно с Белорусским национальным техническим университетом (БНТУ) стал одним из победителей федерального проекта «Передовые инженерные школы» Минобрнауки РФ.