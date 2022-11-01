Путин заявил, что в Европе найдется много желающих использовать хаб в Турции для поставок газа из РФ

Газовый хаб в Турции — это реалистичный проект, который достаточно быстро можно реализовать.

Об этом в ходе пресс-конференции вечером в понедельник, 31 октября, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что газ покупают всегда, в мире это крайне востребованный продукт и самый экологически чистый углеводород, который является идеальным первичным источником энергии для перехода к «зеленой энергетике». «Я знаю, что потребителей много и желающих приобрести российский газ тоже много», — сказал президент.

Говоря о том, почему в качестве возможной локации хаба для поставок газа, в том числе в Европу, выбрана именно Турция, Владимир Путин пояснил, что «работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно». Также он указал на «трагические события», связанные с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». «Европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает — рот закрыли, будто так оно и надо. Несмотря на то, что это в корне подрывает их интересы. Больше того, кто-то еще наглости набрался, говорят, что это Россия сама взорвала. Такую бредятину трудно себе представить, придумывают всякую чушь», — возмутился глава государства.

Он добавил, что с Турцией «проще», поскольку президент страны Реджеп Эрдоган — «человек слова». «Может быть, трудно договориться, но, если договариваемся, стараемся исполнять. Это первое. Второе — нам легче контролировать акваторию Черного моря. Это вполне реалистичный проект, мы довольно быстро сможем это сделать», — подчеркнул российский лидер, выразив уверенность в том, что желающих заключить контакты будет достаточно.

«Посмотрим, что будет происходить этой зимой, следующей зимой. Но уверен — контракты будут заключены. В конце концов мы и европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира. Но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих», — сказал Владимир Путин.

В середине октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что международный газовый хаб, с инициативой по созданию которого выступил его российский коллега, появится в самом скором времени и, вероятно, будет построен в районе Фракия в европейской части страны.