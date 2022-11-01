Российские акции пошли в атаку по всему фронту

Вчерашняя коррекция многих «голубых фишек» пошла рынку на пользу. Наблюдавшаяся по некоторым акциям техническая перекупленность снята, и улучшения ситуации на западных площадках оказалось достаточно для возобновления активных покупок российских акций.

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Сегодня с утра на 2% подорожала нефть, уйдя выше $94 за баррель. Неплохо подрастают промышленные и драгоценные металлы. Крупные инвесторы ожидают, что ФРС, возможно, поднимет процентные ставки на 0,75 п.п., но выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла будет мягким. Скорее всего, он попытается успокоить рынки в преддверии парламентских выборов в США.

Поэтому спрос на рисковые активы в мире повысился, а доллар начал умеренно дешеветь к корзине мировых валют. Впрочем, эта тенденция не носит устойчивого характера — рынок сейчас очень нервозный, и настроения могут меняться несколько раз на дню.

Пока же, по итогам первых полутора часов, торгов Индекс Мосбиржи растет на 0,4%. Каких-то явных лидеров пока не наблюдается.

Хуже рынка выглядит «Норникель», бывший вчера в лидерах роста, а также «Роснефть», где еще не закончилась техническая коррекция. Но при этом многие аналитики считают наиболее привлекательными в краткосрочной перспективе «Роснефть» и «Лукойл», которые в начале декабря должны выплатить дивиденды. Потом эмитенты получат поддержку от роста цен на нефть из-за возможного сокращения российской добычи и прекращения нефтяных интервенций со стороны США.

Возобновился рост акций сталеваров, которые в течение последних сессий сильно падали в рамках технической коррекции. Но покупки этих акций не носят ажиотажного характера, наблюдавшегося еще в начале прошлой недели. Аналитики подозревают, что «Северсталь», НЛМК и ММК скупал какой-то крупный стратегический инвестор — возможно, на инсайдерской информации. Сейчас его на торгах нет. Не исключено, что он либо выполнил свою задачу, скупив нужный объем бумаг, либо ждет более низких цен.

После вчерашнего 4-процентного взлета «Яндекса» спрос перекинулся на его менее ликвидных конкурентов — расписки VK и OZON.

В целом рынок продолжает оставаться в восходящей фазе. Аналитики ждут его роста еще как минимум на 1,5-2% и ухода чуть выше 2200 пунктов по Индексу Мосбиржи. Однако произойти это может не ранее начала следующей недели. В пятницу российский рынок акций не будет торговаться из-за выходного дня, и перед тремя неторговыми днями покупатели будут проявлять повышенную осторожность.

Кроме того — и об этом тоже не следует забывать — пока трудно предсказать не только риторику ФРС, но и реакцию рынка не нее — в последнее время она не всегда проявляется сразу.

На валютном рынке все спокойно. Курс рубля находится недалеко от вчерашнего закрытия. Финансисты считают, что 61,5 руб. за доллар — вполне годятся для того, что можно считать равновесным курсом в нынешней экономической ситуации. Заметим здесь, что валютный рынок Московской биржи из-за его низкой волатильности постепенно покидают спекулянты. Оставшиеся же рисково настроенные игроки строят опционные стратегии, рассчитанные на то, что курс рубля не сильно отклонится от нынешнего уровня.

